Hepsiburada'da CMO görevine Ender Özgün atandı

Hepsiburada'da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na (CMO) 1 Temmuz tarihinden itibaren Ender Özgün getirildi.

Hepsiburada açıklamasına göre, 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidini müşteriyle buluşturan ve 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada ailesine katılan Özgün, lider platformun yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konularında öncülük yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden çift ana dal yaparak mezun olan Özgün, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri konularında yüksek lisans yaptı.

İş yaşamına 2005'te Procter & Gamble'da başlayan Ender Özgün, son olarak Vodafone Türkiye'de Kurumsal Satış Direktörü olarak görev alıyordu.