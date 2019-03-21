Hepsiburada'da Yüzde 70'e Varan İndirim Fırsatı

Hepsiburada'nın yeni kampanyası kapsamında, mobilyadan ev tekstiline, mutfak gereçlerinden çalışma odalarına, bebek odasından ofis mobilyasına, kırlentten aydınlatmaya, yaşam alanının tüm ihtiyaçlarını yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla ve 9 taksit seçeneğiyle tüketiciye sunulacak.

Hepsiburada'nın yeni kampanyası kapsamında, mobilyadan ev tekstiline, mutfak gereçlerinden çalışma odalarına, bebek odasından ofis mobilyasına, kırlentten aydınlatmaya, yaşam alanının tüm ihtiyaçlarını yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla ve 9 taksit seçeneğiyle tüketiciye sunulacak.



Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, evini yenilemek veya eksiklerini tamamlamak isteyenler için yeni bir kampanya hayata geçiriyor.



23 Mart tarihinde başlayıp mart sonuna kadar devam edecek kampanya ile ev ve yaşam alanlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler, yüzde 70'e varan indirimlerle müşterilere sunulacak. Kampanyadan taksitli yaralanmak isteyenler 9 aya kadar taksit seçeneğinden faydalanabilecek.



Hepsiburada, bu özel kampanyasında seçili ürünlerde hızlı teslimat seçeneği de sunuyor.





Verilen bilgiye göre, mobilya alışverişinde en çok oturma odası alınıyor.



Mobilya'ya en çok talep İstanbul'dan gelirken, en çok tercih edilen ürünlerin başında masalar, dolaplar, sehpalar, bilgisayar masaları, yatak odaları ve kitaplıklar geliyor. Ev yaşam grubundaki mobilyalara gelen talebin geçtiğimiz yıla göre 2 kat artarken, bu sene duvar saatleri, tablolar, dekoratif aydınlatmalar, mumluk ve şamdan gibi dekoratif ürünlere talepte ise yüzde 100'ü aşan artış yaşandı.

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