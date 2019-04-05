Hepsiburada'dan "Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği" Kampanyası

e-ticaret platformu Hepsiburada, "Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği" kampanyasıyla yüzde 60'a varan indirim sunuyor.

e-ticaret platformu Hepsiburada, "Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği" kampanyasıyla yüzde 60'a varan indirim sunuyor.



Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, anne, bebek ve oyuncak ürünlerinde yüzde 60'a varan indirimler sunacağı kampanyasını 7 Nisan'da başlatacak. "Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği" kampanyası, 10 Nisan'a kadar devam edecek.



İndirim, ultra hafif bebek arabasından en çok satan bebek mamalarına, ilk yaş oyuncaklarından baharın gelmesiyle talep artışı yaşanan bahçe ve dış mekan oyuncaklarına, scooterlardan akülü arabaya kadar yüzlerce üründe geçerli olacak.



Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Anne, Bebek ve Oyuncak ürünlerine ilginin geçen yıla göre yüzde 105 arttığını belirledi.



İncelenen verilerde, en çok talep gören markalar; Aptamil, Bebelac, Chicco, Fisher Price, Kraft, LEGO, Molfix, Philips Avent, Prima, Unibaby oldu.



En çok ilgi gören ürünler ise bebek maması, bebek bezi, ıslak mendil, bebek arabası, oto koltuğu, ilk yaş oyuncağı, yapı oyuncağı, bebek bisikleti, bahçe ve dış mekan oyuncağı olarak sıralandı.



Kategoride en çok alışveriş yapan yaş grubu olarak 25-35 yaş aralığı olurken, en çok alışveriş yapılan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.





Ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, farklı ihtiyaç ve yaş aralıklarına yönelik yüzlerce ürünü kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarıyla müşterilerine ulaştıracak.

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