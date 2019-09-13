Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Batman'in 80. yılına özel kampanya
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Hepsiburada'dan Batman'in 80. yılına özel kampanya

2 saat önce

Warner Bros. & DC, sayısız çizgi roman, film, animasyon, video oyunu ve tüketici ürünleriyle popüler kültürün vazgeçilmez ikonlardan biri haline gelen Batman'in 80. yılını kutluyor.

Hepsiburada'dan Batman'in 80. yılına özel kampanya, System.String[]

Warner Bros. & DC, sayısız çizgi roman, film, animasyon, video oyunu ve tüketici ürünleriyle popüler kültürün vazgeçilmez ikonlardan biri haline gelen Batman'in 80. yılını kutluyor. Amerika'da başlayan kutlamalar dünya geneline yayılırken, Hepsiburada da defterden okul çantasına, kıyafetten figür oyuncaklara kadar Batman temasıyla sunduğu ürünlerle bu heyecana katılıyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, marka, Amerika'da başlayan Batman'in 80'inci yılı kutlamalarına katılıyor.

Kutlamalar dünya geneline yayılırken, Hepsiburada da defterden okul çantasına, kıyafetten figür oyuncaklara kadar Batman temasıyla sunduğu ürünlerle bu heyecana katılıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Warner Bros. & DC, 1939 yılında bir çizgi roman karakteri olarak hayata geçirdiği Batman'in 80. yıl kutlamalarına ek olarak, Eylül ayında dünya genelinde etkinlikler olacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada da Batman'in 80. yıl dönümünü kutlamalarının ve 21 Eylül Batman Günü sürprizlerinin bir parçası olarak "Çok Yaşa Batman" temasıyla tekstilden legolara, kırtasiyeden çizgi romanlara kadar çeşit çeşit Batman lisanslı ürünlerini Batman tutkunlarıyla buluşturuyor.


2021'de yeni sinema filminin vizyona girmesi beklenen süper kahramanın, Hepsiburada'da okul çantası, defter gibi kırtasiye ürünleri, birbirinden heyecanlı maceraların bulunduğu çizgi romanları, eşofman takımı gibi tekstil ürünleri ve figür oyuncak, lego ya da batmobil gibi oyuncak ürünleri bulunuyor.

Warner Bros, Hepsiburada, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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