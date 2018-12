Hepsiburada'dan Beyaz Eşyada Ekstra İndirim

Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyası başlattı.

Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyası başlattı.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, beyaz eşya almak veya yenilemek isteyenlere özel başlattığı kampanya, 31 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.



"Seçili Beyaz Eşyalarda ÖTV İndirimi" başlığı altında toplanan, her evin ihtiyacı beyaz eşya, ÖTV indirimine ek ekstra indirimlerle dikkati çekiyor. Kampanya kapsamında, ankastre setler, bulaşık makineleri, çamaşır ve kurutma makineleri, buzdolabı ve derin dondurucular cazip fiyatlarıyla ev ekonomisini rahatlatıyor.



Hepsiburada, yeni yılda mutfağını ve beyaz eşyasını yenileme kararı alanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Vestel, Arçelik, Samsung, Bosch, Siemens ve Profilo gibi önde gelen markaların ürünlerini de kapsayan indirim ile farklı bütçelere uygun olarak her ihtiyacı karşılamak mümkün. Beyaz, gümüş, gri ve siyah renkleriyle her eve uyum sağlayan seçili ürünler, Hepsiburada müşterilerini bekliyor.











Yerli ürünler öne çıkıyor





Hepsiburada özel filtreleme seçenekleri arasında yer alan "Yerli Üretim" başlığıyla, müşterilerinin istedikleri yerli ürüne en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Vestel, Arçelik, Grundig, Altus, Ferre ve Vesfrost markalı ürünler, uygun fiyatlarının yanında ÖTV indirimine ek ekstra avantajlarıyla öne çıkıyor.





Grundig GDF 5202 A+ bulaşık makinesi, yenilikçi bir tasarım arayanlar için tercih edilebilecek çok yönlü bir bulaşık makinesi olarak dikkati çekiyor. A+ enerji verimliliği değerine sahip Grundig GDF 5202 beş programlı bulaşık makinesi, 1 Ocak'a kadar ÖTV indirimine ek indirim fırsatıyla Hepsiburada'da bin 199 TL'ye satışa sunuluyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor

15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!

Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı