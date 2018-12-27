Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Beyaz Eşyalarda İndirim Kampanyası

Hepsiburada'dan Beyaz Eşyalarda İndirim Kampanyası

1 saat önce

ticaret platformu Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya eşyalarını yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyasını başlattığını duyurdu.

Hepsiburada'dan Beyaz Eşyalarda İndirim Kampanyası, System.String[]
E-ticaret platformu Hepsiburada, yeni yılda beyaz eşya almak veya eşyalarını yenilemek isteyenlere özel, ÖTV indirimine ek ekstra indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyaya çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, buzdolabından derin dondurucuya kadar tüm seçili ürünlerin dahil olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 31 Aralık Pazartesi günü 23.59'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, beyaz eşyada önde gelen markaların ankastre setleri, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri, buzdolabı ve derin dondurucularının uygun fiyatlarla müşterilere sunulacağı öğrenildi.

YERLİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Açıklamanın devamında, özel filtreleme seçenekleri arasında yer alan 'Yerli Üretim' başlığıyla, müşterilerinin istedikleri yerli ürüne en hızlı şekilde ulaşmasının sağlandığı belirtildi. Markalı ürünlerin uygun fiyatlarının yanında Özel tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine ek ekstra avantajlarıyla öne çıktığı vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
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