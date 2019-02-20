Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Bilgisayarlarda Kdv İndirimi

Hepsiburada'dan Bilgisayarlarda Kdv İndirimi

31 dakika önce

Hepsiburada müşterileri, laptoplar, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabilecek.

Hepsiburada'dan Bilgisayarlarda Kdv İndirimi, System.String[]
Hepsiburada müşterileri, laptoplar, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri almak isteyenlere özel olarak "KDV'si Bizden" sloganıyla başlattığı fırsatlar serisiyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, bugün saat 17.00'de başlayıp 22 Şubat Cuma günü 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanyaya Asus, Dell, MSI, JBL ve Steelseries gibi beğenilen markaların taşınabilir bilgisayar, monitör, kablosuz kulaklık, mouse ürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak.

Hepsiburada'nın trend verilerine göre, bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-35 yaş grubundan geliyor. Bilgisayar kategorisine en çok talep gösteren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Bilgisayar, Hepsiburada, Ekonomi
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