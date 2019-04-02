Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Ev Dekorasyonu ve Aydınlatmada İndirim

Hepsiburada'dan Ev Dekorasyonu ve Aydınlatmada İndirim

59 dakika önce

Hepsiburada, ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde geçerli yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı.

Hepsiburada'dan Ev Dekorasyonu ve Aydınlatmada İndirim, System.String[]
Hepsiburada, ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde geçerli yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlattı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirketin ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde geçerli yüzde 60'a varan indirim kampanyası, 30 Nisan'da sona erecek.

Ev dekorasyonu kategorisine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 125 artarken, bu oran aydınlatmada yüzde 155'e çıkıyor. Ev dekorasyonu kategorisinde en çok satılan ürünler ev düzenleyiciler, tablo ve saat olurken, aydınlatmada avize, lambader ve sarkıt şeklinde sıralandı.

En çok alışveriş yapan yaş grubu 18-45 olurken, en çok alışveriş talebi İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Samsun ve Konya takip etti.





Binlerce üretici ve markayı tek adreste toplayarak müşterilerine ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı sunan Hepsiburada, kendi markası Hepsiburada Home'u da müşterilerinin beğenisine sunuyor. İndirime giren ürünler arasında tasarımlarıyla dikkati çeken vazolar, yapay çiçekler, tablolar, duvar kağıtları, fenerler, çerçeveler, dış mekan aydınlatmaları, avize, lambader, sarkıt ve abajurlar öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA

İstanbul, Hepsiburada, Ekonomi
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