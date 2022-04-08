Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası - Son Dakika
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Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası

08.04.2022 14:56
Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası

Hepsiburada, 'Bilgisayarsız kimse kalmasın' hedefiyle ayda 329 liradan başlayan fiyatlarla bilgisayar satışına başladı.

Hepsiburada, 'Bilgisayarsız kimse kalmasın' hedefiyle ayda 329 liradan başlayan fiyatlarla bilgisayar satışına başladı.

Hepsiburada'nın bilgisayar sahibi olmanın lüks değil ihtiyaç olduğu düşüncesiyle başlattığı kampanya, bilgisayarı olmayan hanelere de ulaşarak internet ve sosyal medya erişiminden uzak kalmamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Intel iş birliğiyle yapılan kampanya ile teknoloji meraklıları ve eski bilgisayarını değiştirmeyi düşünenler için de farklı seçenekler sunuldu.

'ESKİSİNİ GETİR, YENİSİNİ GÖTÜR' FIRSATI

Hepsiburada'nın Intel iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası, 329 liradan başlayan aylık taksitlerle, bilgisayarsız kimse kalmaması hedefini taşıyor. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Kampanya dahilinde dileyenler 6 ayrı bankanın sunduğu 12 ay vadeli 329 liralık taksit imkanıyla Lenovo Ideapad, aynı vadede 519 liralık taksitlerle Asus, 12 ay vade ve 999 TL'lik kaçırılmayacak taksitlerle son teknolojiye sahip Casper Excalibur bilgisayar sahibi olabiliyor" denildi.

Hepsiburada ayrıca bu kampanya dahilinde bir yıllık Microsoft Office uygulaması hediye ederken eski bilgisayarlarını yenilemek isteyenlerin 'Eskisini Getir Yenisini Götür' hizmetinden faydalanabilmelerini sağlıyor.


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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