Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Kozmetik Kategorisinde "Bahar Festivali" Kampanyası

Hepsiburada'dan Kozmetik Kategorisinde "Bahar Festivali" Kampanyası

48 dakika önce

Hepsiburada, kozmetik kategorisi özelinde yüzde 70'e varan indirimler sunan "Bahar Festivali" kampanyası başlattı.

Hepsiburada'dan Kozmetik Kategorisinde
Hepsiburada, kozmetik kategorisi özelinde yüzde 70'e varan indirimler sunan "Bahar Festivali" kampanyası başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan kampanya, 13 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında bine yakın markanın kozmetik ürünleri, parfüm, cilt bakımı, makyaj ürünleri ve güneş ürünleri cazip fiyatlarıyla müşterilerle buluşacak. Kampanya, yaz mevsimi yaklaşırken güneş ürünlerinde sunduğu avantajlı fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.

Kozmetik ürünlerinin alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bu ürünlere Türkiye'nin her ilinden yoğun talep olduğunu açıkladı.

Hepsiburada, cilt bakım ürünlerinde Bursa ve Kocaeli, güneş ürünlerinde Muğla, Antalya ve Malatya, parfümlerde Konya ve Tekirdağ, makyaj ürünlerinde ise Balıkesir ve Eskişehir'in yüksek talep oranıyla öne çıktığını belirtti. Verilere göre, en çok 30-40 yaş grubu kozmetik ürünleri alışveriş yapıyor.

40 binin üzerinde ürünüyle kişisel bakımına önem veren müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Hepsiburada, yüzde 70'e varan indirimli fiyatlarıyla dikkati çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:05 Kaynak: AA
Makyaj, Hepsiburada, Güncel
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