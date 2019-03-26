Hepsiburada'dan "Mobilya Montajı" Hizmeti

Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için ülke genelinde montaj hizmetini başlattı.

Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için ülke genelinde montaj hizmetini başlattı.





Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, müşterilerinin tüm mobilya alışverişleri için Türkiye genelinde geçerli mobilya montaj hizmetini devreye aldı.



Bu hizmet kapsamında, müşteriler Hepsiburada'dan aldıkları mobilyaların kurulumu için uzman montaj ekibinden hızlıca randevu alabilecek ve yeni mobilyalarının kurulumunu güvenli ve zahmetsiz bir şekilde yaptırabilecek.



Profesyonel montaj ekibi, Hepsiburada müşterilerinin istediği gün ve saatte adrese giderek kurulumu sorunsuzca tamamlayacak.



Montaj hizmetinden, Hepsiburada üzerinden mobilya siparişi veren tüm müşteriler, belirlenen montaj ücreti dahilinde faydalanabilecek. Yeni uygulamayla siparişlerini verdikten sonra montaj randevusu alabilecekleri telefon numarası, müşterilere bir SMS ile iletilecek. Gelen numara aranarak montaj ekibi ile direkt görüşme yapılabilecek ve randevu alınabilecek.

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