Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği - Son Dakika
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Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği

7 saat önce

Hepsiburada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği, System.String[]

Hepsiburada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma anlayışıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, 10 bin Ramazan Dayanışma Paketini tedarik ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ramazan Dayanışma Paketleri'nden satın alarak müşterilerinin de dahil olabileceği projede, Hepsiburada Türkiye genelinde tüm lojistik desteği sağlayacak. Böylece Hepsiburada müşterileri Ramazan ayı boyunca, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Ramazan Dayanışma Paketleri'nin dağıtımı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından Türkiye geneli için oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre yapılacak. Müşterilerin online olarak satın aldığı erzak paketleri, Gebze'de bulunan Hepsiburada Akıllı Operasyon Merkezi'nden tüm Türkiye'ye dağıtılacak.

Hepsiburada tarafından tedarik edilen ilk 10 bin Ramazan Dayanışma Paketi'nin dağıtımına başlandı. İlk teslimatlar Isparta, Erzurum, Erzincan, Kırıkkale, Çankırı, Bayburt, Batman, Şanlıurfa, Uşak il ve ilçelerindeki İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ailelere gönderildi.

Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı, gibi projeye ait bilgiler takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte Biz Bize Yeteriz diyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de yardımsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Müşterilerimiz arasında yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağını bilmeyenler için hazırladığımız Ramazan Dayanışma Paketleri ile evlerinden çıkmadan güvenle yardım elini uzatabilecekleri şeffaf bir sistem oluşturduk. Böylece İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıklarımızın gözetiminde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabileceğiz. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse ihtiyaç sahibi bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık takip edebilirler. Bu zorlu dönemde böyle bir el birliğine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:10 Kaynak: AA


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