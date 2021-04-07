Hepsiburada'dan "Ramazan Dayanışma Seferberliği" - Son Dakika

Hepsiburada'dan "Ramazan Dayanışma Seferberliği"

07.04.2021 15:47
Hepsiburada'dan

Hepsiburada, salgın gündemi dolayısıyla tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada, salgın gündemi dolayısıyla tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, milli dayanışma anlayışıyla, il valilikleri koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, binlerce kişinin sofrasına bereket getirmesi umuduyla Ramazan Dayanışma Paketleri'ni Türkiye'nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Seferberliğe müşterilerini de dahil ederek iyilik hareketini büyütmek isteyen marka, "Ramazan Dayanışma Paketleri"ni platform üzerinden satışa sundu.

Hepsiburada, platformunda yardım amaçlı satılan kolilerin birim maliyetinin yüzde 30'unu karşılayarak seferberliğe sunduğu katkıyı daha da büyütüyor. Böylece Hepsiburada müşterileri, ramazan ayı boyunca Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Hepsiburada ve müşterileri tarafından yapılan yardımlar, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki il valiliklerine teslim edilerek valiliklerin organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı gibi projeye ait bilgiler yardımlaşmaya destek veren müşteriler tarafından kolayca takip edilebiliyor.

Söz konusu seferberlik dışında kendisi ya da çevresindeki ihtiyaç sahipleri için bakliyat çeşitlerinden çaya, zeytinden yağa bir ailenin temel ihtiyacı olan 13 farklı kaliteli ürünü içeren "Ramazan Dayanışma Paketleri" ile aynı içerikteki "Ramazan Erzak Kolisi"ni satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından ücretsiz kargo imkanı ile bu kolilere ulaşabilecek.

"Bu dönemde böyle bir iyilik hareketine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önünde tutuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de hayırsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağı konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyan müşterilerimiz için geçen sene olduğu gibi Ramazan Dayanışma Paketleri'ni hazırladık. Böylece kurduğumuz şeffaf sistem üzerinden, evlerinden çıkmadan Türkiye'nin her bölgesinden ailelere güvenle yardım elini uzatabilecekler. Geçtiğimiz yıl da İçişleri Bakanlığı ve valilikler ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile ramazan süresince yaklaşık 45 bin Ramazan paketini Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmıştık. Bu yıl da il valiliklerimizin koordinasyonunda belirlenen ailelere ulaşmaya başladık. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık olarak takip edebilirler. Hepsiburada olarak bu dönemde böyle bir iyilik hareketine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Hepsiburada, Türkiye, Ramazan, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan 'Ramazan Dayanışma Seferberliği' - Son Dakika Ekonomi


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