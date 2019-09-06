Son Dakika Haberleri: Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı
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Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı

27 dakika önce

ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.

Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı, System.String[]

E-ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tanıtımı yeni yapılan modelleri Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus'ı, 6-30 Eylül tarih aralığında Hepsiburada platformundaki Samsung Türkiye ve Hepsiburada mağazası satıcısından alanlar, 1 adet BMW otomobil kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında her ürün için 1 çekiliş hakkına sahip olunabilecek.

23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak.

Samsung Galaxy, Hepsiburada, Samsung, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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