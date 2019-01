Hepsiburada E-ticarette 'Yılın En İtibarlı Markası' Seçildi

ticaret platformu Hepsiburada, The One Awards-Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, 2018'in en itibarlı e-ticaret markası ödülünün sahibi oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, The One Awards-Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, 2018'in en itibarlı e-ticaret markası ödülünün sahibi oldu.



Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici algısı tutumu konularında analizler sunan Akademetre iş birliğiyle düzenlenen 'The One Awards - Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50'yi aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi. Hepsiburada halk jürisi tarafından 'e-ticaret' kategorisinin en itibarlı markası olarak seçildi.



MARKALAR HALK JÜRİSİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ



Akademetre'nin gerçekleştirdiği ve 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirilen 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırmasının sonuçlarına yüz yüze görüşmelerle ulaşıldı. Araştırmaya Türkiye'yi temsilen İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi katıldı.



"HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLER SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Bu önemli araştırmada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın en itibarlı e-ticaret markası seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Hepsiburada adına törene katılan Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, "Hepsiburada olarak müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz ekosistemin gelişimi için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm hizmet ve projelerimizde müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk

Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Aile Fertleri Gözaltına Alındı

Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı