Hepsiburada E-ticarette Yılın En İtibarlı Markası Seçildi

Hepsiburada, pazarlama sektörünün prestijli ödüllerinden "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, 2018'nin en itibarlı e-ticaret markası ödülünün sahibi oldu.Hepsiburada açıklamasına göre, pazarlama sektörünün bilgi paylaşım platformu Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici algısı tutumu konularında analizler sunan AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün önemli standartlarından birine dönüşen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde kazananlar İstanbul 'da düzenlenen görkemli bir törenle "Yılın İtibarlısı" ödülüne kavuştu.Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50'yi aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran marka¬ları ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi. Türkiye'nin Hepsiburada'sı halk jürisi tarafından "e-ticaret" kategorisinin en itibarlı markası olarak seçildi.Markalar halk jürisi tarafından değerlendirildiAKADEMETRE'nin gerçekleştirdiği ve 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde ölçümün saha çalışması yüz yüze görüşmelerle tamamlandı. Araştırmaya Türkiye'yi temsilen İstanbul, Ankara Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi katıldı."Ekosistemin gelişimi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz"Hepsiburada adına törene katılan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, ödüle ilişkin, "Bu önemli araştırmada, üç sene art arda en itibarlı e-ticaret markası seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden 'Türkiye'nin Hepsiburadası' olarak aldığımız bu ödül bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.Şirketin başarısı için müşterilere, iş ortaklarına ve perakende sektörünün tüm oyuncularına teşekkür eden Öztürkler, şöyle devam etti:"Hepsiburada olarak müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz ekosistemin gelişimi için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz.Tüm hizmet ve projelerimizde müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz."