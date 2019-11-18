Hepsiburada, ECHO Awards'a damgasını vurdu

Marketing Türkiye'nin Akademetre Research Company ile birlikte gerçekleştirdiği veri destekli saha araştırması sonucunda, müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformları ödüllendirdi. Türkiye'nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada da ECHO Awards'da birçok kategoride birinci seçildi.

Marketing Türkiye ile Akadetmetre'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan ECHO Awards'da e-ticaret performansı ölçümlenerek, en başarılı markalar, platformlar ve satıcılar belirlendi. 38 kategoride müşterilerine değer veren e-ticaret platformlarının ödüllendirildiği ECHO Awards ödül töreni Hilton İstanbul Bomonti'de görkemli bir tören düzenlendi.

Halk jürisinin oylarıyla kazananın belirlendiği ECHO Awards sonucunda Hepsiburada; "Beyaz Eşya", "İtibar ve Güven Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi", "Hobi/Eğlence Kategorisi", "Ürün Gamı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi", "Küçük Ev Aletleri Kategorisi", "En İyi Mobil E-Ticaret Uygulaması", "Teslimat ve Satış Sonrası Hizmetler Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi" kategorilerinde birinci seçildi.

Hepsiburada ECHO Awards'da ayrıca "Müşterilerine En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Marka" sıralamasında Ofis/Kırtasiye, E-Ticaret Alanında En Yenilikçi ve Öncü E-Ticaret Sitesi, Kullanım Kolaylığı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi, Saat, Kitap, Güneş Gözlüğü, Teknoloji, Online Pazar Yeri kategorilerinde ikinci, Yapı Marketleri kategorisinde de üçüncü sırada yer aldı.

Kazandıkları ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "ECHO Awards'tan ödüllerle dönmek bizi çok gururlandırdı. Hepsiburada olarak biz, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendimizi yenilemeye, sunduğumuz ürün ve hizmetleri genişletmeye devam edeceğiz. Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye'de online alışverişin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bizi bu ödüllere layık gören herkese teşekkür ederiz." dedi.