Hepsiburada, ECHO Awards'ta birçok kategoride ödül aldı

e-ticaret platformu Hepsiburada, ECHO Awards'ta birçok kategoride birinci seçildi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ile Akadetmetre'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan ECHO Awards'ta e-ticaret performansı ölçümlenerek en başarılı markalar, platformlar ve satıcılar belirlendi.

38 kategoride müşterilerine değer veren e-ticaret platformlarının ödüllendirildiği ECHO Awards ödül töreni, Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirildi.

Halk jürisinin oylarıyla kazananın belirlediği ECHO Awards sonucunda Hepsiburada, "Beyaz Eşya", "İtibar ve Güven Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi", "Hobi/Eğlence Kategorisi", "Ürün Gamı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi", "Küçük Ev Aletleri Kategorisi", "En İyi Mobil E-Ticaret Uygulaması", "Teslimat ve Satış Sonrası Hizmetler Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi" kategorilerinde birinci seçildi.



Hepsiburada, ECHO Awards'ta ayrıca "Müşterilerine En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Marka" sıralamasında "Ofis/Kırtasiye, E-Ticaret Alanında En Yenilikçi ve Öncü E-Ticaret Sitesi, Kullanım Kolaylığı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi, Saat, Kitap, Güneş Gözlüğü, Teknoloji, Online Pazar Yeri" kategorilerinde ikinci, "Yapı Marketleri" kategorisinde de üçüncü sırada yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "ECHO Awards'tan ödüllerle dönmek bizi çok gururlandırdı. Hepsiburada olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendimizi yenilemeye, sunduğumuz ürün ve hizmetleri genişletmeye devam edeceğiz. Hepsiburada olarak, yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye'de online alışverişin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bizi bu ödüllere layık gören herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.