Son Dakika Haberleri: Hepsiburada Huawei P30 Serisini Satışa Sundu

Hepsiburada Huawei P30 Serisini Satışa Sundu

9 dakika önce

ticaret platformu Hepsiburada, Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını ön siparişe açtığını duyurdu.

Hepsiburada Huawei P30 Serisini Satışa Sundu, System.String[]
E-ticaret platformu Hepsiburada, Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını ön siparişe açtığını duyurdu.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin kristal beyaz, mavi ve siyah renkleri bulunan P30 ve P30 Pro akıllı telefonları, Paris'te düzenlenen lansmanın hemen ardından Hepsiburada'da ön siparişe açıldı.

P30 veya P30 Pro akıllı telefon siparişini Hepsiburada'dan veren müşteriler, Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran koruma garantisine de sahip oluyor.

Bu hafta perşembe günü stoklara girecek akıllı telefonlar arasında Huawei P30 128 GB, Huawei P30 Pro 256 GB ve Huawei P30 Pro 128 GB modelleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Hepsiburada, Huawei, Güncel
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