Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak - Son Dakika

Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak

01.12.2020 12:07
Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak, System.String[]

ticaret platformu Hepsiburada, yenilikçi hizmetleri arasına kargo teslimat dolaplarını dahil ettiğini duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, yenilikçi hizmetleri arasına kargo teslimat dolaplarını dahil ettiğini duyurdu. Böylece müşteriler, sosyal bir temas gerektirmeden, seçtiği konumdaki kargo teslimat dolabından istediği zamanda kargosunu teslim alabilecek.

E-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkaracak inovatif hizmet modelleri geliştirmeye devam ettiğini açıkladı. Hepsiburada, siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat boyunca teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil ettiğini duyurdu. İlk planda Beşiktaş, Moda, Kadıköy, Taksim, Şişhane olmak üzere 5 lokasyonda sunulan ve yaygınlaştırılması hedeflenen Hepsimat kargo teslimat dolap hizmeti, kişisel izolasyonun önem kazandığı bugünlerde herhangi bir sosyal temas gerektirmediği için de ayrı bir önem taşıyor.

Şu ana kadar Hepsimat teslimat noktaları arasına Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonlar, Petrol Ofisi istasyonları ve bakkal, kırtasiye, çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafı dahil olmuştu. Hepsiburada, Hepsimat hizmetinin uygulama alanını genişleterek teslimat yapılacak lokasyon sayısını artırmayı ve bu hizmeti Türkiye geneline yaymayı hedeflediğini duyurdu.

TESLİMAT DOLAPLARI NASIL KULLANILIYOR?

Yapılan açıklamada dolapların kullanımıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Hepsiburada'dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde "Teslimat Noktasına Gönder" seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan Easy Point Express teslimat dolap lokasyonlarından birini seçebiliyor. Sipariş Hepsimat teslimat dolabına ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde müşteri, kendisine gelen SMS'te yönlendirildiği şekilde şifre ile doğrulama işlemini yaparak paketini dolaptan teslim alabiliyor."


Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak

Hepsiburada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak         
12:22
Aliyev Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak         
11:46
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş         
11:40
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargolar, 'teslimat dolaplarından' alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei