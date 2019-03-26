Son Dakika Haberleri: Hepsiburada Mobilya Montaj Hizmetine Başladı

Hepsiburada Mobilya Montaj Hizmetine Başladı

1 saat önce

ticaret platformu Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için Türkiye genelinde montaj hizmetini başlattığını duyurdu.

Hepsiburada Mobilya Montaj Hizmetine Başladı, System.String[]
E-ticaret platformu Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için Türkiye genelinde montaj hizmetini başlattığını duyurdu.

Hepsiburada, müşterilerinin tüm mobilya alışverişleri için Türkiye genelinde geçerli mobilya montaj hizmetini başlattığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Hepsiburada'nın mobilya montaj hizmeti kapsamında, müşterilerin Hepsiburada'dan aldıkları mobilyaların kurulumu için uzman montaj ekibinden hızlıca randevu alabilecekleri ve böylece yeni mobilyalarının kurulumunu yaptırabileceklerine değinildi.

Hayata geçirilen montaj hizmetinden, Hepsiburada'dan mobilya siparişi veren tüm müşteriler, belirlenen montaj ücreti dahilinde faydalanabiliyor. Yeni uygulama ile siparişlerini verdikten sonra montaj randevusu alabilecekleri telefon numarası, müşterilere bir kısa mesaj ile iletiliyor. Müşteriler mobilyalarını teslim aldıktan sonra, kısa mesaj ile gelen numarayı arayarak montaj ekibi ile direkt görüşüyor ve randevu alıyor. Randevu saatinde kuruluma gelen montaj ekipleri de kurulumu gerçekleştiriyor.

Yeni başlatılan mobilya montaj hizmetinin detaylarına Hepsiburada'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Türkiye, Hepsiburada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu İngiltere 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:57:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hepsiburada Mobilya Montaj Hizmetine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]