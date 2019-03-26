Hepsiburada Mobilya Montaj Hizmetine Başladı

ticaret platformu Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için Türkiye genelinde montaj hizmetini başlattığını duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için Türkiye genelinde montaj hizmetini başlattığını duyurdu.



Hepsiburada, müşterilerinin tüm mobilya alışverişleri için Türkiye genelinde geçerli mobilya montaj hizmetini başlattığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Hepsiburada'nın mobilya montaj hizmeti kapsamında, müşterilerin Hepsiburada'dan aldıkları mobilyaların kurulumu için uzman montaj ekibinden hızlıca randevu alabilecekleri ve böylece yeni mobilyalarının kurulumunu yaptırabileceklerine değinildi.



Hayata geçirilen montaj hizmetinden, Hepsiburada'dan mobilya siparişi veren tüm müşteriler, belirlenen montaj ücreti dahilinde faydalanabiliyor. Yeni uygulama ile siparişlerini verdikten sonra montaj randevusu alabilecekleri telefon numarası, müşterilere bir kısa mesaj ile iletiliyor. Müşteriler mobilyalarını teslim aldıktan sonra, kısa mesaj ile gelen numarayı arayarak montaj ekibi ile direkt görüşüyor ve randevu alıyor. Randevu saatinde kuruluma gelen montaj ekipleri de kurulumu gerçekleştiriyor.



Yeni başlatılan mobilya montaj hizmetinin detaylarına Hepsiburada'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. - İstanbul

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