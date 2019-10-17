Hepsiburada müşterileri

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, gerçekleştirdikleri yeni iş birliği ile CarrefourSA'nın kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını, kendilerinin 20 senelik online alışveriş tecrübesi, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki güçleriyle birleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz." dedi.

Emirdağ, e-ticaret platformu Hepsiburada ile organize perakende sektörü markası CarrefourSA'nın gerçekleştirdiği iş birliğine ilişkin basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hepsiburada'nın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendini yenilediğini vurguladı.

İşbirliği kapsamında müşterinin Hepsiburada aplikasyonuna girip Hepsiexpress'e basıldığında kendisine en yakın CarrefourSA mağazasından önüne çıkan binlerce üründen istediği ürünleri seçebileceğini kaydeden Emirdağ, sipariş düştükten sonra CarrefourSA ekibinin ürünleri seçip hazırladığını, Hepsijet ekibinin soğuk zincire hakim filosu ile ürünleri teslim alarak müşterilerin tercih ettiği saatte kapılarına getirdiklerini söyledi. Emirdağ şöyle devam etti:

"Hepsiexpress'den sipariş veren müşterilerimizin sepetindeki yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine uzanan tüm ürünler, onlara en yakın CarrefourSA mağazasından tedarik edilerek, gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaşacak. Hepsiburada olarak müşterilerimize hızlı, kolay, pratik ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz etrafında; inovatif yaklaşımımızla pazarın çıtasını yükseltmeye, yeni iş birlikleri ve yatırımlarla ilklere imza atmaya devam edeceğiz."

"Global bir oyuncu olmak istiyoruz"

Hepsiburada olarak yaptıkları yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye'de online alışverişin öncüsü olmaya devam ettiklerini ifade eden Emirdağ "CarrefourSA'nın süpermarket alışverişlerinde en güçlü olduğu yaş meyve sebze, kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını bizim 20 senelik teknoloji, online alışveriş tecrübemiz, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki gücümüzle birleştirdik. Türkiye'ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz." diye konuştu.

Alışverişin ardından satış sonrası hizmetlerinin de Hepsiburada'nın müşteri hizmetleri merkezi ekibi süreceğini vurgulayan Emirdağ, "Bizim amacımız sadece Türkiye'nin en büyük ticaret şirketi olmak değil. Bölgenin de en önde gelen şirketi olmaktan da mutluyuz. Biz bunu bir adım öne çıkartarak global bir oyuncu olmak istiyoruz. Biz tek vizyona odaklanmış durumdayız. Almanya'nın doğusuyla Hindistan'ın batısı arasındaki bütün büyük coğrafyanın en büyük şirketi olmak için ilerliyoruz. Bu bağlamda tüketici hayatına değer katmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız"

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise bugünden itibaren ürünlerini Hepsiburada sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştırma yolculuğuna başladıklarını belirterek, "Bu iş birliğine girdiğimiz için çok heyecanlıyız. Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Carrefoursa olarak uzun bir zamandır dijital bir yolculuğun içerisinde olduklarını kaydeden Kartallıoğlu, "Tüm süreçlerimizden e-ticaret platformlarımıza kadar her şeyi değiştirdik. Bu dijital yolculuğun içerisinde kesinlikle hepsiexpress bizim için önemli bir viraj ve gelişim noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla marketlerinden günde 500 bin kişiye ulaştırdıklarını, dünyanın büyük bir hızla dijitalleşirken kendilerininde bu sürece ayak uydurarak yeniliklere imza attıklarını söyledi. Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Reyonlarımızda yer alan yaklaşık 25 bin ürünü önce carrefoursa.com online marketimize, ardından da CarrefourSA Online Market mobil uygulamamıza taşıdık. Müşteri deneyimleriyle yol haritasını belirleyen bir marka olarak dijital platformlardaki müşteri alışkanlıklarını takip ediyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını birden çok farklı kanaldan giderme arayışını gözlemleyerek farklı kanallarda yer almaya başladık. Bu çerçevede hepsiexpress ile bir ilke imza atıyor, bir markette yer alan taze gıda, kuru gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, kozmetik, ev tekstili vb. binlerce ürünü müşterilerin parmaklarının ucuna getiriyoruz. CarrefourSA olarak hepsiexpress iş birliğimiz Yeni Nesil Market vizyonumuzun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla dijital dünyaya olan yeni bir yansımadır."

Bu arada toplantıda verilen bilgiye göre, ilk etapta İstanbul'da belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.