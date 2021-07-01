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Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu - Son Dakika

Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu

01.07.2021 14:26
Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu, System.String[]

Hepsiburada, NASDAQ Borsası'nda halka arz edildiğini duyurdu.

Hepsiburada, NASDAQ Borsası'nda halka arz edildiğini duyurdu. Hepsiburada'nın halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

NASDAQ'ta Hepsiburada'nın hisselerinin işlem görmeye başlaması onuruna düzenlenen dijital gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO'su Adena Friedman, "Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji start-upları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada'nın gelecek hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Hepsiburada CEO'su Emirdağ ise, "Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" ifadelerini kullandı.

Emirdağ, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye hikayesine besledikleri inancın ve güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

CEO FRIEDMAN: BAŞARINIZ GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI

NASDAQ Başkanı ve CEO'su Adena Friedman NASDAQ'ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada'yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman, şunları söyledi:

"Türkiye'de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programınız 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20'sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok."

"BU HALKA ARZ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "NASDAQ'ta halka açılmamız, Türkiye'nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme" dedi.

Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye'ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye'deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade etti.

"EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir yapıya kavuşarak, güçlenen sermaye yapısıyla müşteri odaklı iş süreçlerini ve hizmetlerini sürekli geliştirerek büyüme ve başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini aktaran Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsiburada Türkiye'den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar liralık işlem hacmine imza attık. Hepsiburada olarak, Türkiye'deki KOBİ'lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ'ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek."


Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu
Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu
Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu

Hepsiburada, Türkiye, dolar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'nın halka arz fiyatı 12 dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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