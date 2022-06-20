Hepsiburada, Premium abonelik hizmetini başlatıyor! - Son Dakika
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Hepsiburada, Premium abonelik hizmetini başlatıyor!

20.06.2022 23:42
Hepsiburada, Premium abonelik hizmetini başlatıyor!

Hepsiburada, yeni Premium abonelik hizmetini rekabetçi fiyatı ile satışa sundu. Fakat bu ilan kısa sürede kaldırıldı.

Hepsiburada, fiyatı ve sunduklarıyla Amazon Prime'a rakip olacak yeni Premium abonelik hizmetini bugün satışa sundu. Fakat kısa bir süre içerisinde ürünün linkini kaldırdı. Buna rağmen bazı müşterilerin satın alım yaptığı gözlemlendi.

Hepsiburada Premium abonelik fiyatı belli oldu!

Hepsibırada tarafından satışa sunulan Premium abonelik fiyatı 9.90 TL olarak belirlendi. Fakat Amazon'da olduğu gibi üyelik ve ödemeler kısmında değil, bir zamanlar Digitürk ve beIN CONNECT'in yer aldığına benzer bir şekilde normal ürün satışı şeklinde listelendi.

Hepsiburada, Premium abonelik hizmetini başlatıyor!

Premium paketi satın alanlara sunulan özellikler:

Kargo bedava

Tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargodan faydalanabilirsiniz.

Yüzde 3 Hepsipapel kazancı

Kazandığınız hepsipapelleri Hepsiburada'da harcayabilirsiniz.

Ücretsiz BluTV

Üyeliğin boyunca tüm BluTV içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz.

Ücretsiz mobilya montajı

Hepsiburada'dan aldığınız mobilyaların montajını ücretsiz yaptırabilirsiniz.

Ücretsiz kapıda iade

Aldığınız ürünleri adresinizden istediğiniz gün kolayca iade edebilirsiniz.

Öncelikli çağrı merkezi

Çağrı merkezlerine öncelikli olarak bağlanarak bekleme süresi olmadan destek alabilirsiniz.

Prime Gaming kendini aştı: Tam 30 oyun ücretsiz oluyor!

Sunulan avantajların oldukça karlı olduğunu görüyoruz. Zira bir ürünün kargo ücretini ödemek yerine birçok hizmeti bir arada almak mümkün. Ayrıca Aylık üyelik ücreti 22 TL olan BluTV'yi de yalnızca 9.90 TL'lik ödeme içerisine dahil edebilirsiniz.

Hepsiburada'nın, bu yeni abonelik sistemiyle birlikte direkt olarak Amazon'un Prime hizmetini hedef aldığını görüyoruz. Zira BluTV gibi dijital içerik platformları bile pakete dahil edilmiş durumda. Fakat bu noktada iki taraf arasında seçim yapmayı düşünen kişilerin diğer hizmetleri de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Hepsiburada, Premium abonelik hizmetini başlatıyor!

7.90 TL karşılığında Amazon Prime aldığınızda abonelere özel kampanyalara, ücretsiz ve limitsiz kargolara, Prime Video ve Gaming gibi ek hizmetlere erişebiliyorsunuz. Hatta yalnızca önümüzdeki ay ücretsiz verilecek oyunların piyasa değeri bile 2 bin 300 TL civarında.

Hepsiburada tarafında ise 9.90 TL'ye ürüne göre değişen ve ortalama birkaç yüz liralık mobilya montaj hizmeti, kapıdan iade ve Prime Video rakibi BlueTv gibi hizmetler geliyor. Dolayısıyla ihtiyaca göre bir seçim yapmak en mantıklısı olacaktır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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