İnternetten verilen siparişler esnaftan alınabilecek

İNTERNET üzerinden verilen siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alınabildiği 'Hepsimat' hizmetini kısa süre önce duyuran e-ticaret platformu Hepsiburada, bakkal, kırtasiye ve çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafından oluşan yeni teslimat noktalarını hizmete açacağını duyurdu.

Hepsiburada, 2018 yılında başlattığı ve müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim alabildiği "Hepsimat" hizmetine kısa süre önce dahil olan Petrol Ofisi istasyonlarından sonra 250 yeni nokta daha eklemeye hazırlanıyor. Bakkal, kırtasiye ve çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafından oluşan bu yeni teslimat noktaları ile Hepsiburada, KOBİ'lerle yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini eklemiş olacak.

250 YENİ TESLİMAT NOKTASI EKLENİYOR

Hepsiburada Hepsimat'a bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaflardan oluşan 250 yeni teslimat noktasının ekleneceğinin müjdesini verdi. Başlangıç olarak İstanbul'un 23 ilçesinde 30 esnaf ile başlayacak uygulamanın kısa zamanda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Esnaflarla yapılan bu iş birliğinin sonucunda Hepsiburada müşterileri, kendilerine yakın, belki de zaten halihazırda uğradıkları bir noktadan mesai sonrası ya da hafta sonu diye kaygılanmadan paketlerini teslim alabilecek. Daha önce de pazaryeri modeli başta olmak üzere, farklı uygulamalar ve teşviklerle KOBİ'lerin ekonomiye katılımını destekleyen Hepsiburada, bu yeni iş birliğiyle KOBİ desteklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

"2020 SONUNA KADAR TESLİMAT NOKTALARINI 650'YE ÇIKARACAĞIZ"

Esnaf iş birliği ve Hepsimat'ın kapsamının genişlemesi ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, yeni uygulama hakkında şunları paylaştı:

"Hepsiburada olarak müşterilerimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirdiğimiz modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun için müşterilerimizi sürekli dinliyor, onların deneyim ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Genel olarak baktığımızda, dağıtım alanında yaşanan en büyük sorun teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyeti. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmetimizi bu soruna bir çözüm olarak geliştirdik. Müşterilerimize kargo teslimat saati ve yeri konusunda alternatif sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaymak. Bunu da adım adım başarıyoruz. Petrol Ofisi istasyonlarından sonra şimdi gözbebeğimiz esnafımızla el ele verdik. Böylece müşterilerimiz istedikleri gün ve saatte istedikleri yerden kargolarını alırken, özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnaflarımızın dükkanlarındaki canlılık artmış olacak. 2020 yılı sonuna kadar Hepsimat ortaklarımızı ve teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye kadar artırmayı planlıyoruz."

HEPSİMAT HİZMETİ NASIL KULLANILIYOR?

Hepsimat hizmetinden faydalanmak için Hepsiburada alışverişlerinin teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde "Teslimat Noktasına Gönder" seçeneğinin tercih edilmesi ve burada yer alan noktalardan birinin seçilmesi gerekiyor. Müşteriler "standart", "yarın teslimat" ve "bugün teslimat" seçeneklerinden birini seçerek siparişlerini diledikleri saatte Hepsimat teslimat noktalarından kolayca teslim alabiliyor. Ayrıca Hepsimat hizmeti için Hepsiburada ile iş birliği yapmak isteyen esnaflar, yetkili ismi, iletişim bilgileri ve işyerinin bulunduğu il ve ilçe bilgisi ile hepsimat@hepsiburada.com adresine e-mail atarak kayıt yaptırabiliyor.