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Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı - Son Dakika

Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı

23.11.2021 16:35
Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı

Hepsiburada yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 50, 2021'in 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Hepsiburada yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 50, 2021'in 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yıllık bazda satıcı sayısını yüzde 87, platformdaki ürün adedini yüzde 107 oranında büyüten şirket, 3'üncü çeyrekteki siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırarak bir çeyrekteki en yüksek sipariş sayısına ulaştı.

Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olan Hepsiburada 2021'in Temmuz- Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Hepsiburada, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Tabanı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performansını ve büyümesini sürdürdüğünü duyurdu.

TOPLAM SATIŞLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Açıklanan finansal sonuçlara göre Hepsiburada'nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL'ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 Milyar TL olarak gerçekleşti.

AKTİF SATICI YÜZDE 87, ÜRÜN SAYISI YÜZDE 107 ARTTI

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada'nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu. Bu dönemde şirketin aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020'nin 3. çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4,4'e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

NET TAVSİYE SKORUNDA (NTS – NPS) SEKTÖR LİDERİ

"İstediğin Gün Kapında İade" ve "Yarın Kapında" servisleriyle rekabette farklılaşan marka, müşteri ilişkilerinde sadakati ölçeklendirmede kullanılan ve gelir büyümesiyle doğrusal ilişkisi bulunan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümlerinde sektör lideri olarak 3. çeyrekte önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

Hepsiburada'nın koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama yolunda en önemli stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranı ise pazaryerindeki siparişlerin yüzde 53'üne ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 1800 araçla hizmetlerini genişleten HepsiJet'in büyük ölçülü ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL müşteri deneyiminde önemli bir fark yarattı. HepsiJet XL müşteri memnuniyeti skoru Eylül ayında yüzde 97'nin üzerine çıktı.

HEPSİPAY'DEN 2,4 MİLYAR TL İŞLEM

Hepsiburada'nın, online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlamayı hedefleyen stratejik yatırımı HepsiPay'in 3. çeyrek toplam satış hacmindeki artışa önemli katkısı oldu.  Haziran 2021'de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi Ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu.

HEPSİEXPRESS'TEN ÖNEMLİ KATKI

Hepsiburada'nın pandemi dönemini de dikkate alarak market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress'i 3. çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400'ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

KOBİ'LERE VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜÇLÜ DESTEK

2020'nin 3. çeyreğinde yüzde 57 olan Hepsiburada'nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da 2021'in 3. çeyreğinde yüzde 70'e yükseldi.

Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2'ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi. Bu rakam, pandemi döneminde Hepsiburada'nın yerel işletmeler ve KOBİ'ler için can suyu olmaya devam ettiğinin, Hepsiburada'nın KOBİ'lerle el ele güçlü büyüme trendini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürdüğünün göstergesi oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DOĞRULTUSUNDAKİ YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERİYOR

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hepsiburada olarak Türkiye'den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle Hepsiburada'yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."


Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hepsiburada siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırdı - Son Dakika
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