Son Dakika Haberleri: Hepsiburada strateji grup başkanlığı'na yeni atama
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Hepsiburada strateji grup başkanlığı'na yeni atama

1 saat önce

, Kurumsal Haberler-Doğan Online Yatırım Ofisi Başkanı olarak Nisan 2018'de Doğan Online'da göreve başlayan Murat Büyümez, buna ek olarak Hepsiburada'da Strateji ve Planlama, E-ihracat, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Regülasyon iş kollarının yönetiminden sorumlu 'Strateji Grup Başkanı' olarak...

Hepsiburada strateji grup başkanlığı'na yeni atama, System.String[]
, Kurumsal Haberler-

Doğan Online Yatırım Ofisi Başkanı olarak Nisan 2018'de Doğan Online'da göreve başlayan Murat Büyümez, buna ek olarak Hepsiburada'da Strateji ve Planlama, E-ihracat, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Regülasyon iş kollarının yönetiminden sorumlu 'Strateji Grup Başkanı' olarak görev almaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, "Strateji Grup Başkanı pozisyonuna, halihazırda Doğan Online Şirketleri'nin yurtiçi ve yurtdışı yatırım süreçlerinin planlanması ve yeni start-up projelerin yönetimi görevini yürüten Murat Büyümez getirildi. 2018 yılının başında Doğan Online ailesine katılan Murat Büyümez, yeni görevinde önceki sorumluluklarına ek olarak, Hepsiburada'da Strateji ve Planlama, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Regülasyon, E-ihracat iş kollarının yönetiminden sorumlu olacak" denildi.

MURAT BÜYÜMEZ HAKKINDA

Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi alan Murat Büyümez, kariyer hayatına J.P. Morgan Yatırım Bankası Londra ofisinde şirket birleşmeleri ve satın almaları alanında başladı. Sonrasında Doğu Avrupa'nın en büyük girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Mid Europa Partners şirketinde farklı yönetsel rollerde çalışma hayatına devam eden Büyümez, eş zamanlı olarak Türkiye, Romanya ve Sırbistan'da Kent Sağlık Grubu, Regina Maria, CMC Turkey, Medigroup gibi uluslararası şirketlerin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.


- İstanbul
Hepsiburada, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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