Hepsiburada, Türkiye'nin E-ihracatı İçin Gaza Bastı

Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Başlattığımız 'Kolay İhracat' modelimiz kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada'nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşıp sipariş verebiliyor.

Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Başlattığımız 'Kolay İhracat' modelimiz kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada'nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşıp sipariş verebiliyor." dedi.



Hepsiburada'nın, Türkiye'nin e-ihracat hedefleri kapsamında hayata geçirdiği "Kolay İhracat" programının detayları, Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi ve Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.



Ekmekçi, "Kolay İhracat" modeli üzerinde yaklaşık 1,5 senedir çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu çerçevede gümrük, lojistik, sipariş, pazarlama gibi çok sayıda ayağı olan e-ihracatta, süreçlerin hepsini tek elde toplayıp, şirketler için ihracatı kolay hale getirdiklerini anlattı.



Mevcutta 17 binin üzerindeki iş ortaklarını, bu modelle dünya pazarlarına açtıklarını aktaran Ekmekçi, tanıtımı yeni yapılsa da bir süredir hayatta olan proje kapsamında şu an günlük binin üzerinde sipariş aldıklarını ve dünya ülkelerine bunları gönderdiklerini bildirdi.



Modele ilişkin bilgi veren Ekmekçi, şunları kaydetti:



"Model kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada'nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşarak bulundukları ülkeden kolayca sipariş verebiliyor. Global sayfa ve uygulama ilk etapta İngilizce ve Arapça dillerinde müşterilerin kullanımına sunuluyor.



Ortadoğu ülkelerinde yaşayan müşteriler ülkelerin yerel para birimi ve ödeme sistemleri, diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise avro ya da dolar olarak ödeme yapabiliyor. Hepsiburada'nın attığı bu önemli adım sayesinde, müşteriler öncelikli ülkeler başta olmak üzere kendi ana dilleri, para birimleri ve ödeme sistemlerini kullanarak Hepsiburada'dan alışveriş yapabilecek."



Hepsiburada'nın, 2019 yılı içinde farklı yerel dil ve para birimlerinde Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere online yerel mağazalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinin hizmetine sunmaya devam edeceğini belirten Ekmekçi, model kapsamında iş ortağı olan 17 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin, herhangi ekstra bir yatırım, kaynak veya deneyime ihtiyaç duymaksızın dünya pazarına girmeye başladığını söyledi.



"Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer almaya başlayacak"



Teknoloji pazarlama güçlerini, işletmelerle paylaştıklarına işaret eden Ekmekçi, tüm yetkinlik ve tecrübelerini, "Kolay İhracat" modeliyle işletmelere sunarak onları birer küresel oyuncu haline getirmek istediklerini dile getirdi.



Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu model kapsamında işletmeler için çeşitli çözümler sunuyor, dünya pazarlarında başarılı olabilmeleri için onlara gerekli tüm araçları sağlıyoruz. Bu sayede Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer almaya başlayacak. Yerli ve milli ürünlerimize dünyanın her yerinden daha kolay ulaşılabilecek, bir yandan Türk kalitesini tüm dünya daha yakından görürken, öte yandan da ülkemize giren döviz miktarı artacak. Türk işletmeleri yurt dışı pazarlarına açılarak hem kendi işlerini büyütecek hem de ekosistem ve ekonomimize katkı sağlayacak."



Türkiye'nin 2023 yılı 350 milyar TL'lik e-ticaret hedefi içerisinde e-ihracat payının yaklaşık 70 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını tahmin ettiklerini aktaran Emre Ekmekçi, bu payda Hepsiburada olarak öncü olmak istediklerini söyledi.



Ekmekçi, "Türkiye'de e-ticaretin lideri ve dijital dönüşümün öncüsü Hepsiburada olarak, ülkemizin ticaret hedefleri paralelinde bu hacme ulaşmada önemli etkiyi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"İşletmeler için e-ihracat yapmak artık hayal değil"



Türkiye'de "işletmeden tüketiciye" e-ihracatta bir ilk olan "Kolay İhracat" modelinden Hepsiburada'nın Pazaryeri'ndeki tüm işletmelerinin faydalanabildiğini dile getiren Ekmekçi, işletmeler için e-ihracat yapmanın artık hayal olmadığını vurguladı.



Emre Ekmekçi, bu çerçevede işletmelere yerel pazarlarda ihracat yapabilmek için gereken ürün geliştirilmesi, konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, dil desteği, tahsilat ve ödeme sistemleri gibi onlarca konuda gereken bilgi ve deneyimi seferber ettiklerini anlattı.



"Dubai'ye tost makinesi, Fransa'ya Türk kahvesi makinesi"



Platformun hayata geçmesiyle gözlemledikleri tüketici davranışları hakkında bilgi veren Ekmekçi, yurt dışında Türk markalarına, yerli ve milli ürünlere talebin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.



Şu ana kadar olan deneyimlerine göre, hangi ülkelerden en fazla hangi ürünlerin sipariş verildiğini de paylaşan Ekmekçi, şunları söyledi:



"Dubai'de en çok Türk kahvesi fincanı seti, çay bardağı seti ve tost makinesi, Rusya'da oyuncak bebek, kozmetik ürünler ve kadın giyim ürünleri, Azerbaycan'da çocuk giyim, erkek botu ve kulaklık, Hollanda'da Türkçe çocuk kitapları, oyuncak ve elektrikli diş fırçası, Almanya'da işlemeli yatak örtüleri ve nevresim takımları, kırlentler ve süs eşyaları, Fransa'da Türk kahvesi makinesi, Türk kahvesi ve çocuk giyim ürünleri, Orta Doğu'da ise lokum, kadın giyim, spor ayakkabı ve takı en fazla sipariş verilen ürün ve kategoriler."



Ekmekçi, yaklaşık 1,5 senedir çalıştıkları projeye büyük emek harcadıklarını ve ciddi yatırım yaptıklarını kaydetti.

