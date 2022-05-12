Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu - Son Dakika
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Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

12.05.2022 20:26
Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, "Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası" oldu.

Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın gerçekleştirdiği ve "E-ticaret NPS (Net Prompter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması" sonuçlarına göre, " Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası" oldu. 2022'nin ilk çeyreğinde tekrarlanan bağımsız araştırma kapsamında 5.400 kişiyle anket çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda Hepsiburada, ürün ve hizmet kalitesi ve sağladığı deneyimle müşterilerin çevrelerine en çok tavsiye ettikleri e-ticaret markası oldu.

Hepsiburada'dan yapay zeka işbirliği!

Hepsiburada'dan fark yaratan hizmetler…

Tüm dünyada markaların müşteri deneyimi için takip ettiği önemli bir metrik olan NPS skoru; bir markanın müşteri odaklılığı, sağladığı memnuniyet, kampanyaları, ürün kalitesi gibi konuların toplam bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan müşterilerin, markalara bağlılıkları ve ürün ve hizmetleri kullanırken yaşadıkları deneyimin kalitesini ölçümlemek üzere markayı çevrelerine, arkadaş ve yakınlarına tavsiye etme istekleri ve dereceleri ölçülüyor.

Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için sunduğu ve Türkiye'de ilk olan servislerle dikkat çeken Hepsiburada, sektörde ilk kez sunulan "Yarın Kapında" ile siparişleri 24 saat içinde adrese teslim ederken, "Kapında İade" ile de iade edilmek istenen ürünü randevu ile kapıdan teslim alarak hızlı, kolay bir iade hizmeti sağlıyor. Hepsiburada, kısa bir zaman önce sunduğu "Güvenle Kapında" servisiyle de taşınması güç ve riskli olan beyaz eşya ve TV gibi büyük ebatlı ürünleri evlerinin içine kadar getirerek güvenle teslim ediyor.

Hepsiburada'nın "E-ticaret NPS liderliği" başarısıyla ilgili mutluluğunu dile getiren Hepsiburada CMO'su Ender Özgün, "Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası" olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini merkeze alan felsefemizle, Ar-Ge ekiplerimizle birlikte projeler üretmeye, en yeni teknolojileri etkin şekilde kullanarak hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Milyonlarca müşterimizin ve on binlerce iş ortağımızın markamızı her gördüğünde "İyi ki varsın Hepsiburada" demeleri için var gücümüzle çalışmayı, onlara kolaylık sağlamayı ve Türkiye için değer yaratmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'de dijital dönüşümün lider oyuncularından biri olarak, 20 yılı aşkın tecrübesiyle, 32 farklı kategoride, 90 milyondan fazla ürünü müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, kurulduğu günden bu yana on binlerce işletmenin büyümesine de katkı sağlamaya devam ediyor. Hepsiburada aynı zamanda çatısı altında bulunan HepsiJet, Hepsiburada Express Market, Hepsipay, HepsiAd, Hepsiburada Seyahat, HepsiGlobal gibi marka ve hizmetlerle müşterilerinin hayatın her alanında birçok farklı hizmete ulaşmasını sağlıyor.

YORUMLAR
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Hepsiburada, Araştırma, E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Hepsiburada Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu - Son Dakika


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