Hepsiburada ve Meizu'dan Telefon ve Aksesuar Kampanyası

ticaret platformu Hepsiburada, Çin'in telefon markalarından biri olan Meizu'nun telefon modellerini ve aksesuarlarını hızlı teslimat seçeneği ve indirimlerle müşterilerine sunacağını açıkladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Çin'in telefon markalarından biri olan Meizu'nun telefon modellerini ve aksesuarlarını hızlı teslimat seçeneği ve indirimlerle müşterilerine sunacağını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, Meizu'nun Türkiye'de satışta olan tüm telefon modellerinden bluetoothlu hoparlör, kulaklık ve USB kablolarına kadar bütün aksesuarları Hepsiburada'dan temin edilebildiği belirtildi.



Meizu'nun kırmızı, siyah, mavi, beyaz gibi renk seçenekleri ile müşterilerine farklı alternatifler sunarken ekran üstü parmak izi okuma teknolojisi ve Qualcomm işlemcileri sunduğu aktarıldı.



4/64, 6/64 GB ya da 8/128 GB gibi farklı bellek alternatifi olan üstün oyun performansı da sunan Meizu akıllı telefonların, - KVK garantisiyle satıldığı bildirildi. - İstanbul

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