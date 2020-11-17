Hepsiburada ve Vestel'den 'Hepsimat' iş birliği

E-ticaret platformu Hepsiburada ve teknoloji şirketi Vestel güçlerini birleştirdi. Hepsiburada'nın, müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim almasına imkan tanıyan 'Hepsimat' hizmeti artık Vestel'in satış noktalarında da geçerli olacak.

Hepsiburada, siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alınabilmesine olanak sağlayan, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat'ın kapsamını Vestel ile gerçekleştirdiği iş birliği ile genişlettiğini açıkladı. Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonların da projeye eklenmesiyle birlikte Hepsimat, 480 farklı teslimat noktasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Başlangıç olarak Vestel'in İstanbul'da 7 mağazası ile başlayacak uygulamanın kapsamının kısa zamanda genişletilmesi hedefleniyor. Vestel ile yapılan iş birliğinin sonucunda Hepsiburada müşterileri siparişlerini, kendilerine uygun gün ve saatte, anlaşmalı Vestel mağazalarından 3 gün içinde teslim alabilecek.

TİMİRCİ: TESLİMAT LOKASYONLARINI 650'YE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ

İş birliği ve Hepsimat'ın kapsamının genişlemesi ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Hepsiburada olarak daima müşterilerimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Onların beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştiriyoruz. Teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyetinin müşterilerimizin zaman zaman zorlandığı bir konu olduğunu fark ederek yeni teslimat modelimiz Hepsimat'ı hayata geçirdik. Hepsimat'ın teslimat ağını her geçen gün yeni iş birlikleriyle büyütmekten ve müşterilerimize daha fazla alternatif sunarak hayatlarını kolaylaştırmaktan dolayı mutluyuz. Bu kapsamda Vestel ile başlattığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmeti tüm Türkiye'ye yaymak için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Entegre perakende sisteminin önemini vurgu yapan Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu ise,

"Vestel'in perakende uygulamalarını tüketici talep ve beklentileri şekillendiriyor. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Teslimat Noktası projesi düzenli olarak online alışveriş yapan, çalışma koşulları, günlük sosyal hayatı veya okul sebebi ile gün içerisinde evin dışında vakit geçiren, dolayısıyla önden programlanamayan kargo teslimatları konusunda sorun yaşayan tüketicilere bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Teslimat Noktası projemiz ile örtüşen Hepsiburada Hepsimat uygulaması uyumlu marka iş birliklerimizin en iyi örneklerinden biri. Düzenli olarak online alışveriş yapan, iş ve okul hayatı nedeniyle günün her saati evde ya da ofiste bulunamayan ve kargo teslimat endişesi taşıyan Hepsiburada müşterilerine Vestel mağazalarının kapılarını açtık. Üstelik bu mağazalarımızda onlara özel fırsatlar sunuyoruz" diye konuştu.