Hepsiburada yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünlerde iş birliği yapacak - Son Dakika

Hepsiburada ile TÜBİTAK ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünler alanında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreninde konuşan TÜİBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Hepsiburada'yla Yapay Zeka Enstitüsü'nün E-Ticaret Yetkinlik Merkezi için iş birliği içinde olduklarını ve bu girişimin örnek bir model olduğunu söyledi.

Merkez ve enstitüleri vasıtasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerin geliştirilmesinde yetkin bir kurum olduklarını vurgulayan Mandal, "Hepsiburada'nın ihtiyaçları var ve elinde de çok kıymetli bir veri var. Bu veri BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüzle paylaşılacak." dedi.

Mandal, buradaki verinin bilgiye dönüşüm sürecinin TÜBİTAK üzerinden bu konudaki hem akademik hem de startup'ların ekosistemiyle yaygınlaşacağını dile getirerek, "Bu bizim açımızdan yeni bir iş modeli ama TÜBİTAK'ın kattığı değerler açısından da bir dönüşüm modeli. Bu alanda elde edeceğimiz deneyim bizim için çok kıymetli. Akıllı üretim, gıda ve tarım alanı, iklim değişikliği ve fintek alanında da dört farklı yetkinlik merkezi oluşturmak için bir çaba başlattık ama ilk deneyimimizi burada yaşayacağız. Buradaki oluşacak iş modelinin hem kurumumuza hem ülkemize yenilik getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Coğrafi tescil faaliyetlerinin hızını ve kalitesini arttırmak için çalışıyoruz"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar da kurum olarak yenilik ekosistemi içerisinde önemli görevler ifa ettiklerini belirterek, bu görevlerin yanında coğrafi işaretlerle ilgili tescil faaliyetlerini de yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Coğrafi işaret tescilinin kurumun en önemli faaliyetlerinden olduğuna işaret eden Başpınar, "Coğrafi tescil faaliyetlerinin hızını ve kalitesini artırmaya devam etmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Başpınar, kurum bünyesinde uzmanların kullanımı için yeni coğrafi işaret uygulaması geliştirdiklerini aktararak, "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde test süreçlerinin ardından bu uygulamayı devreye almayı planlıyoruz. Böylelikle coğrafi işaretler konusunda hızla artan verilerimizi ve süreçlerimizi çok daha etkin bir şekilde yürütüyor olacağız." şeklinde konuştu.

Bugünkü iş birliğinin, bir sınai mülkiyet kurumuyla bir elektronik ticaret platformu arasında geliştirilen ilk iş birliği olma önceliği taşıdığını belirten Başpınar, "Bu protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların ülkemizdeki coğrafi işaret ürün üreticilerine önemli ticari kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak coğrafi işaret alanındaki uzmanlığımızı bu protokolü uygulama süresince aktif bir şekilde kullanıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekanın dönüştürücü etkisini küresel düzeyde hissetmeye başladık"

Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise yapay zekanın dönüştürücü etkisini küresel düzeyde halihazırda hissetmeye başladıklarını, yapay zekanın tüm karar verme mekanizmalarını değiştirdiğini, meslekleri yeniden tanımladığını, verimliliği büyük ölçüde değiştirdiğini kaydetti.

Doğan, ülke olarak küresel rekabette öne geçmek için bu yolculuğa hazır olmak ve yön vermek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, "Ulusal yapay zeka stratejimizi bu çabanın ilk adımı olarak görüyor, yürekten destekliyorum. Yönetimi, çalışanları, sermaye yapısı ve iş ortaklarıyla Türkiye'nin Hepsiburada'sı olmaktan, global teknoloji devleriyle rekabette bayrağımızı en tepeye çıkarmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkenin global düzene yön verecek etkide ve yetkinlikte hak ettiği yeri alması için güçlü yerli teknoloji şirketlerine sahip olmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli teknoloji şirketleri ve kamu kurumlarımızla yapacağımız iş birliklerine ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak ticaretin dijitalleşmesi için en yeni teknolojileri kullanmaktan ziyade en yeni teknolojileri üretebilen bir noktaya gelmemizin sorumluluğunu ve heyecanını taşıyoruz. Bugünün dünyasında dijital bağımsızlık kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Türkiye'nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması. Bu vizyonla grup olarak kullandığımız teknolojileri yurt dışından ithal etmiyoruz. Özellikle açık kaynak ekosistemini etkin şekilde kullanarak kendi yazılım ve sistemlerimizi, kendi kaynaklarımızla kendi ülkemizde üretiyoruz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak Türkiye'nin geleceği ve geleceğin Türkiye'si için her göreve hazırız, her görev için buradayız."

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da yapay zeka teknolojilerinin önemine değinerek, dünyadaki ve Türkiye'deki e-ticaret hacmiyle ilgili rakamsal verileri paylaştı.

Konuşmaların ardından Doğan, şirket tarafından geliştirilen otonom teslim aracının yaptığı bininci teslimat olan plaketi Bakan Varank'a takdim etti. Daha sonra Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ, TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Başpınar iş birliğine ilişkin protokolleri imzaladı.

Program, Varank'ın coğrafi işaretli ürün üreticilerinin stantlarını gezmesinin ardından sona erdi.

E-Ticaret Yetkinlik Merkezi

E-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak Yapay Zeka Enstitüsünün "E-Ticaret Yetkinlik Merkezi", Hepsiburada'nın desteğiyle kuruldu. TÜBİTAK-BİLGEM bünyesindeki enstitüde Hepsiburada'nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak.

Merkezle Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.

Coğrafi işaretli ürünler e-ticaret kanalıyla geliştirilecek

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde "coğrafi işaretli" ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için yapılan iş birliğiyle coğrafi işaretli ürünlerin, e-ticaret platformuyla desteklenerek hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kişiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Hepsiburada, Türk Patent Kurumunun "coğrafi işaretli" ürün olarak tescil ettiği ürünleri, geliştirilen platformuyla Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya ulaştıracak. Hepsiburada, HepsiTürkiye'den programıyla sürdürülebilir tarıma ve yerel ekonomilere fayda sağlamayı hedefliyor.