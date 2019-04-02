Hepsiburada Yeni Kampanyasını Duyurdu

– HEPSİBURADA, ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu.

– HEPSİBURADA, ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre 30 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyada, ev dekorasyonu ve dekoratif aydınlatma kategorisinde müşterilere yüzde 60'a varan indirim sunulacak. kampanyada, Hepsiburada Home markalı ürünleri de yer alacak.



Kampanyanın detaylarına Hepsiburada'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.



EV DEKORASYONUNA İLGİ ARTTI



Hepsiburada'nın açıkladığı alışveriş verilerine göre; ev dekorasyonu kategorisine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 125 artarken, aydınlatma kategorisine olan ilgi yüzde 155 arttı. Ev dekorasyonu kategorisinde en çok satılan ürünler ev düzenleyiciler, tablo ve saat oldu. Aydınlatma kategorisinde ise avize, lambader ve sarkıt en çok rağbet gören modeller arasında yer aldı.



En çok alışveriş yapan yaş grubu 18-45 yaş olurken, en çok alışveriş talebi İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Samsun ve Konya takip etti.



- İstanbul

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