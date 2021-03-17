Hepsiburada yöneticisi Esra Beyzadeoğlu, global "Top 100 Women in Fintech" listesinde - Son Dakika

Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, dünyanın en prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından, geliştirdikleri finansal uygulamalarla teknoloji sektöründe dijital dönüşüme yön veren en güçlü 100 kadın profesyonelin açıklandığı "Top 100 Women in Fintech" listesinde yer aldı.

Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye'de dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenirken, bu topraklardan global bir başarı hikayesi çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu vizyonla attığı adımlar sonucu bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Hepsiburada, çalışanlarından aldığı güçle markasına değer katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dünyanın en prestijli sektör yayınlarından Fintech Magazine tarafından, geliştirdikleri finansal uygulamalarla teknoloji sektöründe dijital dönüşüme yön veren en güçlü kadın profesyonellerin açıklandığı global "Top 100 Women in Fintech" listesinde Türkiye'den yer alan tek isim Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklanan listede 56. sırada yer alan Beyzadeoğlu, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok farklı ödül almıştı.