Son Dakika Haberleri: Hepsiburada, Yüzde 60 İndirim Fırsatını Duyurdu

Hepsiburada, Yüzde 60 İndirim Fırsatını Duyurdu

1 saat önce

ticaret platformu Hepsiburada, 'Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği' kampanyası kapsamında anne, bebek ve oyuncak ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Hepsiburada, Yüzde 60 İndirim Fırsatını Duyurdu, System.String[]
E-ticaret platformu Hepsiburada, ' Anne, Bebek ve Oyuncak Şenliği' kampanyası kapsamında anne, bebek ve oyuncak ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Hepsiburada, anne, bebek ve oyuncak ürünlerinde yüzde 60'a varan indirimler sunacağı kampanyasını 7 Nisan Pazar günü başlatacağını duyurdu. Kampanyanın 10 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, "İndirim ultra hafif bebek arabasından en çok satan bebek mamalarına, ilk yaş oyuncaklarındanbaharın gelmesiyle talep artışı yaşanan bahçe ve dış mekan oyuncaklarına, scooterlardan akülü arabaya kadar yüzlerce üründe geçerli olacak" ifadelerine yer verildi.

"ANNE, BEBEK VE OYUNCAK ÜRÜNLERİ E-TİCARETTEN ALINIYOR"

Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, anne, bebek ve oyuncak ürünlerine ilginin geçen yıla göre yüzde 105 arttığını belirtti. En çok ilgi gören ürünler ise bebek maması, bebek bezi, ıslak mendil,bebek arabası, oto koltuğu, ilk yaş oyuncağı, yapı oyuncağı, bebek bisikleti, bahçe ve dış mekan oyuncağı olarak sıralandı. Kategoride en çok alışveriş yapan yaş grubu olarak 25-35 yaş aralığı olurken, en çok alışveriş yapılan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:56 Kaynak: DHA

Anne, Bebek, Hepsiburada, Ekonomi
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