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Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika

Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı

12.06.2021 15:49
Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı, System.String[]

Hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 70 ile yüzde 40 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, Muğla, Düzce, Gaziantep, Antalya, Aydın, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Kayseri geldi.

Hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 70 ile yüzde 40 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, Muğla, Düzce, Gaziantep, Antalya, Aydın, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Kayseri geldi.

Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı.

Endekste, konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 8'inin deniz kıyılarındaki iller olması dikkati çekti. Son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'yı, sırasıyla İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa izledi.

Türkiye'nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 yıl içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 75 ile 63 arasındaki artışlarla Sakarya'nın Sapanca ilçesi, İzmir'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçeleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi geldi.

-Fiyat artışında İstanbul'da Avcılar, Ankara'da Etimesgut, İzmir'de Urla dikkati çekiyor

Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ve son 1 yılda yüzde 52 ile 45 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Avcılar, Tuzla, Sultangazi, Adalar ve Beylikdüzü oldu.

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mayıs ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Etimesgut liste başında yer alırken Etimesgut'u Polatlı, Çankaya, Sincan ve Gölbaşı takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 yılda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Urla, Seferihisar, Çeşme, Menderes ve Çiğli geldi.Antalya satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 70 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında yüzde 58 ile 48 arasındaki artışlarla Kemer, Alanya, Konyaaltı ve Muratpaşa geldi.Bursa'nın son 1 yılda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 19 ila 45 arasındaki oranlarla Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, mayıs ayı verilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Hepsiemlak Mayıs Emlak Endeksi'ne baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasla Samsun, Muğla, Düzce, Gaziantep, Antalya, Aydın, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Kayseri illerinin satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatları açısından en değerlenen illerin başında geldiğini görüyoruz. Birinci sırada gelen Samsun'daki büyük artışın sebebi geçtiğimiz yıl gerçekleşen konut kredisi kampanyası diyebiliriz. Geçtiğimiz sene haziran ayında Samsun'da konut satışları bir anda 4,5 katına, Temmuz'da ise 5,5 katına çıktı.

Pandemi ve artan inşaat maliyetleri sebebiyle ilde yeni konut inşaatlarının da yavaşlaması arz talep dengesinin bozulmasına sebep oldu ve fiyatlarda yüzde 70'e varan artışlar oluştu. Ancak geçtiğimiz ayki tam kapanma sonrasında bölgede inşaat faaliyetleri yeniden hareketlenmeye başladı. Arz yükseldikçe konut fiyatlarındaki bu hızlı artış da yavaşlayacaktır. Ancak fiyatlarda düşüş beklemiyoruz."

Tandoğan, ilçelere bakıldığında Sakarya'nın Sapanca ilçesine doğru büyük bir yönelimin olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İzmir'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçeleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinin son 1 yıl içinde değerlenmesi de yazlık bölgelere olan eğilimin önemli bir göstergesi. Deniz kıyılarına olan yatırım talebi ülkemizde hemen hemen her dönemde zaten popülerdi ancak pandemi bu talebi daha yukarılara taşıdı. Önümüzdeki yıllarda bu kadar hızlı olmasa da deniz kıyılarına olan talebin devam edeceğini öngörüyoruz.

Dolayısıyla bu bölgeler yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Öte yandan her zaman olduğu gibi tüm il ve ilçelerimizde geçerli olmak üzere ulaşım projelerinin geliştiği bölgeler yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Konut fiyatlarındaki son 5 yıllık değişimi göz önünde bulundurduğumuzda hiçbir zaman sert düşüşler olmadığını ve fiyatların kademeli olarak artarak devam ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası için de fiyat artış hızı mevsimsel ya da ekonomik koşullara bağlı olarak düşebilir ancak sert fiyat düşüşleri beklemiyoruz."

Hisarcık, Antalya, Mayıs, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiemlak, Mayıs 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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