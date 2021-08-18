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Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika

Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı

18.08.2021 11:34
Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı, System.String[]

Hepsiemlak araştırmasına göre, satılık konutlarda ilanlar İstanbul'da 65, İzmir ve Antalya'da 67, Ankara ve Bursa'da 72 gün yayında kalarak alıcısını bulurken, kiralık konut ilanlarında İstanbul 37 günle ilk sırada yer aldı.

Hepsiemlak araştırmasına göre, satılık konutlarda ilanlar İstanbul'da 65, İzmir ve Antalya'da 67, Ankara ve Bursa'da 72 gün yayında kalarak alıcısını bulurken, kiralık konut ilanlarında İstanbul 37 günle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 39 gün ile Bursa, 46 gün ile İzmir, 50 gün ile Antalya ve 62 gün ile Ankara takip etti.

Hepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre şirket, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da alıcısını en hızlı bulan ilçeleri araştırdı.

Sonuçlara göre, İstanbul'da satılık konutlarda Ümraniye, 52 gün ile ilanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerin başında geliyor. Ümraniye'yi 53 gün ile Ataşehir, 54 gün ile Pendik, 55 gün ile Kartal, 56 gün ile Sultangazi takip ediyor.

İlanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerde metrekare bazında satılık konut fiyatları 3 bin 828 TL ile 7 bin 524 TL arasında değişiyor.

Kiralık konutlara bakıldığında ise 19 gün ile Sultangazi ilk sırada yer alırken, 24 gün ile Esenler, 26 gün ile Avcılar, 27 gün ile Ümraniye ve 28 gün ile Bahçelievler sıralamada kendine yer buluyor.

İlanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerde metrekare birim fiyatları 18-33 TL arasında değişiyor.

Ankara'da satılıkta Çankaya, kiralıkta Etimesgut öne çıkıyor

Ankara'da satılık konutlarda Çankaya, 55 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor.

Çankaya'yı 56 gün ile Etimesgut ve Pursaklar, 61 gün ile Sincan, 68 gün ile Altındağ takip ederken, bu ilçelerde metrekare birim fiyatları 2 bin 161 TL ile 5 bin 45 TL arasında değişiyor.

Kiralık konutlara bakıldığında ise 36 gün ile Etimesgut ilk sırada yer alırken, 39 gün ile Pursaklar, 42 gün ile Mamak, 44 gün ile Çankaya ve Yenimahalle sıralamada kendine yer buluyor.

En hızlı yayından kalkan kiralık evlerin bulunduğu ilçelerde ise metrekare birim fiyatları 9 ile 24 TL arasında farklılık gösteriyor.

İzmir'de satılıkta Çiğli, kiralıkta Kemalpaşa öne çıkıyor

Hepsiemlak araştırmasına göre İzmir'de satılık konutlarda Çiğli, 70 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor.

Çiğli'yi 72 gün ile Bornova, Buca ve Torbalı, 74 gün ile Karşıyaka takip ederken, bu ilçelerde metrekare birim fiyatları 2 bin 621 TL ile 5 bin 994 TL arasında değişiyor.

Kiralık konutlarda 30 gün ile Kemalpaşa ilk sırada yer alırken, 38 gün ile Dikili, 40 gün ile Güzelbahçe, 42 gün ile Buca ve Çiğli sıralamada kendine yer buluyor. Metrekare birim fiyatları da 11 ile 88 TL arasında farklılık gösteriyor.

Antalya'da satılıkta ve kiralıkta Kepez öne çıkıyor

Antalya'da satılık konutlarda Kepez, 62 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor.

Kepez'i 69 gün ile Döşemealtı, 70 gün ile Konyaaltı ve Finike, 71 gün ile Muratpaşa takip ediyor.

Metrekare birim fiyatları ise 3 bin 298 TL ile 8 bin 184 TL aralığında değişirken, kiralık konutlarda 32 gün ile Kepez ilk sırada yer alıyor. 34 gün ile Alanya, 35 gün ile Döşemealtı, 37 gün ile Finike ve Muratpaşa sıralamada kendine yer bulurken, metrekare birim fiyatları 10 ile 37 TL arasında değişiyor.

Bursa'da satılıkta Nilüfer, kiralıkta İnegöl öne çıkıyor

Bursa'da ise satılık konutlarda Nilüfer, 61 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor.

Nilüfer'i 65 gün ile Osmangazi, 68 gün ile Mudanya, 74 gün ile Kestel, 75 gün ile Yıldırım takip ediyor. Fiyatları metrekare bazında 2 bin 540 TL ile 4 bin TL arasında farklılık gösteriyor.

Kiralık konutlara bakıldığında 23 gün ile İnegöl ilk sırada yer alırken, 36 gün ile Yıldırım, 37 gün ile Mudanya, 40 gün ile Osmangazi ve 41 gün ile Nilüfer sıralamada kendine yer buluyor. Metrekare bazında kiralık konut fiyatları bu ilçelerde 12 ile 20 TL aralığında bulunuyor.

"Satılık evler müşterilerine ortalama 2 ayda, kiralık evler ise 1,5 ayda ulaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Hepsiemlak verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut ilanlarının yayında kalma süresinin ortalama 66 gün olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kiralık konutlarda ise bu süre 47 gün. Dolayısıyla satılık evler müşterilerine ortalama 2 ayda, kiralık evler ise 1,5 ayda ulaşıyor diyebiliriz. İstanbul'u incelediğimizde satılık evlerin ortalama 71 gün ilanda kaldığı gözümüze çarpıyor. 52 ila 56 gün gibi ortalamanın altındaki sürelerde yayında kalan evlerin bulunduğu ilçelerin 4'ü Anadolu Yakası'nda. Ümraniye, Ataşehir, Pendik ve Kartal'ın ortak noktaları dönüşüme giren ve genellikle yeni konutların yer aldığı bölgeler olmaları.

Özellikle vatandaşın sağlam konut ihtiyacı son yıllarda zaten bu ilçelerimizi oldukça hareketlendirmişti. Kiralıklara baktığımızda ise İstanbul ortalaması 37 gün olarak göze çarpıyor. Ancak daha çok metrekare birim fiyatlarının 20 TL civarlarında olduğu, nispeten uygun fiyatlı ilçelerde bu süre 19-28 gün arasında. Buna göre uygun fiyatlı evlerin kiralama hızlarının 1 aydan kısa sürede olduğunu söyleyebiliriz."

İstanbul, Bursa, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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