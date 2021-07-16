Üye Girişi
Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı - Son Dakika

Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:17
Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı, System.String[]

Hepsiemlak'ın "Haziran 2021 Emlak Endeksi"ne göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artışlarla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak yer aldı.

Hepsiemlak'ın "Haziran 2021 Emlak Endeksi"ne göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artışlarla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak yer aldı.

Hepsiemlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu "Haziran 2021 Emlak Endeksi" verileri açıklandı. Emlak sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre, satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artış oranlarıyla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi.

Bu yılın geçen aylarında olduğu gibi, konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9'unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkati çekti. Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında, yüzde 10-24 arasındaki artışlarla İstanbul'un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri, İzmir'in Foça ilçesi, Muğla'nın Milas ilçesi, Balıkesir'in Karesi ilçesi, Hatay'ın Defne ilçesi ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesi geldi.

Verilere göre, İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda yüzde 10-24 yükselişin yaşandığı ilçeler Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe oldu.

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve haziran ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Gölbaşı liste başında yer alırken Gölbaşı'nı Pursaklar, Sincan, Altındağ ve Yenimahalle takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Seferihisar, Menderes, Urla ve Menemen geldi.

"En çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9'u denize kıyısı olan iller"

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 9 arttığı Serik oldu. Devamında yüzde 4-7 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa ve Kepez geldi.

Bursa'nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri ise Mudanya, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi oldu.

Hepsiemlak açıklamasında görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, özellikle son bir senedir deniz kenarında yer alan, yazlık evlerin ağırlıklı olduğu il ve ilçelerde talep ve fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hepsiemlak Haziran 2021 Endeksi verileri de hiç şaşırtmadı. Uzaktan çalışmanın hayatımıza iyiden iyiye yerleştiği dönemde hem yazlık hem de kışlık olarak kullanılabilecek konutlar değerlenmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin ilk ayında da en çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9'u denize kıyısı olan iller. En yüksek artış sıralamasında Hatay ve Aydın öne çıkıyor. Bu iki ilimizin de yazlık ilçelerinde uygun fiyatlı evler yoğunlukta ve bu da bize uygun fiyatlı yazlıklara özellikle haziran ayında yüksek talep olduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra en popüler yazlık ilçelerimizin yer aldığı Muğla, Balıkesir ve Çanakkale de yine yükselişte. Hem kiraya vermek hem de yaşamak için oldukça fazla tercih edilen bu bölgelerde talep ve fiyat artışı bir süre daha devam edecektir."

İstanbul, Hisarcık, Haziran, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi 11:58 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor 11:28 Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır         
12:08
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
11:05
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement