Hepsiemlak, Türkiye konut piyasasının en değerli il ve ilçelerini açıkladı

Hepsiemlak'ın "Haziran 2021 Emlak Endeksi"ne göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artışlarla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak yer aldı.

Hepsiemlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu "Haziran 2021 Emlak Endeksi" verileri açıklandı. Emlak sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre, satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artış oranlarıyla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi.

Bu yılın geçen aylarında olduğu gibi, konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9'unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkati çekti. Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında, yüzde 10-24 arasındaki artışlarla İstanbul'un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri, İzmir'in Foça ilçesi, Muğla'nın Milas ilçesi, Balıkesir'in Karesi ilçesi, Hatay'ın Defne ilçesi ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesi geldi.

Verilere göre, İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda yüzde 10-24 yükselişin yaşandığı ilçeler Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe oldu.

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve haziran ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Gölbaşı liste başında yer alırken Gölbaşı'nı Pursaklar, Sincan, Altındağ ve Yenimahalle takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Seferihisar, Menderes, Urla ve Menemen geldi.

"En çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9'u denize kıyısı olan iller"

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 9 arttığı Serik oldu. Devamında yüzde 4-7 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa ve Kepez geldi.

Bursa'nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri ise Mudanya, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi oldu.

Hepsiemlak açıklamasında görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, özellikle son bir senedir deniz kenarında yer alan, yazlık evlerin ağırlıklı olduğu il ve ilçelerde talep ve fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hepsiemlak Haziran 2021 Endeksi verileri de hiç şaşırtmadı. Uzaktan çalışmanın hayatımıza iyiden iyiye yerleştiği dönemde hem yazlık hem de kışlık olarak kullanılabilecek konutlar değerlenmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin ilk ayında da en çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9'u denize kıyısı olan iller. En yüksek artış sıralamasında Hatay ve Aydın öne çıkıyor. Bu iki ilimizin de yazlık ilçelerinde uygun fiyatlı evler yoğunlukta ve bu da bize uygun fiyatlı yazlıklara özellikle haziran ayında yüksek talep olduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra en popüler yazlık ilçelerimizin yer aldığı Muğla, Balıkesir ve Çanakkale de yine yükselişte. Hem kiraya vermek hem de yaşamak için oldukça fazla tercih edilen bu bölgelerde talep ve fiyat artışı bir süre daha devam edecektir."