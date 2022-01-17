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Hepsijet, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında - Son Dakika

Hepsijet, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında

17.01.2022 16:47
Hepsijet, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında

Hepsiburada'nın stratejik yatırımlarından Hepsijet, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric araştırması sonucu "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasına girdi.

Hepsiburada'nın stratejik yatırımlarından Hepsijet, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric araştırması sonucu " Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kincentric uzmanlarının, programa dahil şirketlerin çalışanları arasında, "çalışan bağlılığı, çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" endekslerine göre yürüttüğü araştırmalar sonucu Hepsijet, Türkiye'de 2021 yılı için Türkiye'nin en iyi iş yeri "Kincentric Best Employer" ödülünü alan 22 şirket arasına girdi.

Hepsijet'in 2021 ödülünü alma başarısını gösterdiği, Kincentric'in dünya çapında 20 yıldır sürdürdüğü Best Employers (En İyi İş Yerleri) Programı, 78 farklı pazarda uygulanıyor. Sadece son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirketin dahil olduğu program kapsamında bugüne kadar "En İyi İş Yeri" seçilen şirketler de 15 milyon çalışanın görüşleri ve söz konusu kriterlere yönelik araştırmalar doğrultusunda belirleniyor. Best Employers (En İyi İş Yerleri) Programı, 2006 yılından bu yana uygulandığı Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kincentric Türkiye Kurucu Ortağı Cengiz Gürleyik, Best Employers araştırmasının tamamen çalışan deneyimine dayandığını belirterek, katılımcı şirketlerin çalışmayı, seçilmiş bir gruba değil, tüm çalışanlarına açtıklarını, dolayısıyla işin mutfağında yapılan araştırmanın sonuçlarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Son 20 yılda teknoloji, politika, sağlık ve dünya nüfusunda yaşanan değişiklik ve ilerlemeyle dünyanın yeniden şekillendiğini aktaran Gürleyik, "Bu süreçte hayatımıza pek çok yeni teknoloji dahil oldu. Gelişen teknoloji ve bilgiye hızlı erişim hayatımızı radikal bir şekilde değiştirmeye başladı ve bu değişim devam ediyor. İş yapış şekillerinde çeviklik önemli bir olgu olarak hayatımızın merkezine yerleşti. Gene de Kincentric araştırmaları değişen dünyada, kurumlar için değişmeyen en önemli varlığın insan olduğunu ortaya koymaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada İnsan Kayakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu da "çalışan bağlılığı, çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" endekslerine göre yürütülen bir araştırmada, çalışanları tarafından her anlamda en beğenilen, en iyi iş yeri deneyimi ve ortamını yaratan şirket olarak seçilmenin Hepsijet adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti.

Beyzadeoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsiburada olarak tüm iştiraklerimizde ve iş fonksiyonlarımızda bu sene itibarıyla elde ettiğimiz çalışan bağlılığı artışından dolayı çok mutluyuz. Yürüttüğümüz stratejik programlarla bir yandan şirketimizin sağlıklı büyümesini gerçekleştirirken bir yandan da önemli başarılara imza atıyoruz. Bu kapsamda benzer şekilde HepsiJet ile de gurur duyuyoruz. Hepsijet, kurulduğu 2016 yılında Türkiye'de e-ticaret taşımacılık ve teslimat sisteminin yeniden şekillenmesi için hedeflerini sıralarken, çalışanlarına verdiği değeri de merkeze aldığı felsefesiyle çalıştı. Hem Hepsiburada hem de stratejik yatırımı olan tüm şirketler olarak bizim için yaptığı iş ve unvanından bağımsız olarak, her çalışanımız son derece değerli. Ekip ve kurum kültürünün başarıya ulaşmada taşıdığı önemin farkındayız ve aynı vizyonla kurum kültürümüzün bir parçası olarak her kademeden çalışanlarımıza büyük değer veriyor, onları tüm süreçlerimize dahil ediyor, her türlü desteği veriyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı, verimli, mutlu bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. Tüm bu yönleriyle çalışanlarımız tarafından uluslararası saygın ve konusunun uzmanı Kincentric'in araştırması sonucu En İyi İş Yeri seçilmek, Hepsiburada ve Hepsijet olarak bizlere büyük bir gurur ve mutluluk verdi."

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Hepsiburada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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