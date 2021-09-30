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Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek - Son Dakika

Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek

30.09.2021 10:28
Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek, System.String[]

Hepsiburada müşterileri, siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 PTT Kargomat dolabından istedikleri gün ve saatte, kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsiburada müşterileri, siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 PTT Kargomat dolabından istedikleri gün ve saatte, kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, 2018 yılında başlattığı ve müşterilerinin siparişlerini ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim alabildiği Hepsimat hizmetinin kapsamını PTT Kargomat ile yaptığı iş birliği ile genişletiyor. Böylece Hepsiburada kullanıcıları siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 PTT Kargomat dolabından 7/24 kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsimat, PTT Kargomat ile yapılan iş birliğiyle halihazırda 25 ilde, 1.889 noktada Hepsiburada müşterilerinin siparişlerini teslim almasını sağlıyor. İş birlikleri ve teslimat noktaları şöyle sıralandı:

"Esnaf (1544), Easy Point (38), Sendeo (26), Petrol Ofisi (59), Vestel (60), Easy Point Express (14), Onlock (1) ve PTT Kargomat (150)."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, müşterilerin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirdikleri modelleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi sürekli dinliyor, onların deneyim ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Teslimat gününde adreste olma mecburiyeti e-ticarette alışveriş deneyimini sekteye uğratan hususlardan biri. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmetimizi buna bir çözüm olarak geliştirdik. Müşterilerimize kargo teslimat saati ve yeri konusunda alternatif sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaymak.

Bunu da adım adım başarıyoruz. Esnaflarımız, kurumsal iş ortaklarımız ve kargo teslimat dolaplarımız sayesinde müşterilerimiz istedikleri gün ve saatte istedikleri yerden kargolarını alırken, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde sosyal temasın da minimum düzeyde olmasını sağlıyoruz. PTT Kargomat ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye'nin farklı illerinde 150 PTT Kargomat dolabı da 7/24 Hepsiburada kullanıcılarının hizmetinde olacak ve müşterilerimiz siparişlerini bu dolaplardan kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecekler."

Hayata geçirdiği öncü uygulamalarla müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam eden Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat'ın PTT Kargomat ile yaptığı iş birliği ile kullanıcılar, kendi illerinde yer alan PTT Kargomat dolaplarına gidecek, kendilerine iletilen şifre ile dolabı açarak siparişlerine ulaşabilecek.

Kullanıcıların şifreyi hatırlamaması durumunda, PTT Kargomat cihazı üzerinden "Şifremi Unuttum" linkine tıkladıklarında yeni şifre cep telefonlarına iletilecek ve bu şifreyle teslimat dolabını açarak siparişlerine ulaşabilecek.

Petrol Ofisi, Hepsiburada, Türkiye, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek - Son Dakika


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