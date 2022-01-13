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Hepsipay müşterileri Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay erteleyebilecek - Son Dakika

Hepsipay müşterileri Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay erteleyebilecek

13.01.2022 14:40
Hepsipay müşterileri Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay erteleyebilecek

Hepsipay Cüzdanım kullanıcıları Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay sonra yaparak tüm ihtiyaçlarına ertelemeden sahip olabilecekler.

Hepsipay Cüzdanım kullanıcıları Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay sonra yaparak tüm ihtiyaçlarına ertelemeden sahip olabilecekler.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın yeni nesil ödeme sistemi Hepsipay Cüzdanım'ın bütçeleri rahatlatıp hayatları kolaylaştırmaya yönelik yeni ürünü Hemen Al Sonra Öde, Hepsipay Cüzdanım uygulaması üzerinden müşterileriyle buluştu.

Hemen Al Sonra Öde ile Hepsiburada'nın cüzdan müşterilerine, kendilerine özel tanımlanan limit dahilinde, alışverişlerini diledikleri zaman yapıp, ödemelerini 1 ay sonraya erteleme imkanı tanınıyor.

Ödemenin yapılacağı güne kadar limit kullanmıyor

Hemen Al Sonra Öde üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, 1 ay sonra ödemenin yapılacağı güne kadar kredi kartı limiti kullanılmıyor. Böylece kredi kartlarında kullanılabilir limiti yeterli olmayan müşteriler de Hemen Al Sonra Öde sayesinde alışverişlerine devam edebiliyor.

Aynı kolaylık, banka kartları ile de geçerli olurken alışveriş anında karta bağlı banka hesabında yeterli bakiye bulunmasa bile müşteriler, alışverişlerini tamamlayabiliyor. Böylece yeterli limiti ya da bakiyesi olmayanlar da gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

Hepsiburada uygulaması üzerinden kolayca belirlenen ve kişiye özel olan Hemen Al Sonra Öde limiti belirlenirken ilk defa müşterilerin finansal performanslarının yanı sıra çevrim içi alışveriş performansları da limit skorlama sürecine dahil ediliyor. Bu süreçte müşterilerin hem Kredi Kayıt Bürosu'ndan alınan finansal bilgileri hem de Hepsiburada'dan yaptığı alışverişler değerlendiriliyor. Müşteriler bu limit dahilinde gönüllerince alışveriş yapıp, ödemelerini 1 ay sonraya bırakabiliyor.

Verilen bilgiye göre, ilk etapta sadece Hepsiburada satıcılı ürünlerde 1 ay ödeme ertelemeli geçerli olan Hemen Al Sonra Öde, gelecek günlerde Hepsiburada içerisindeki diğer satıcılarda da yaygınlaşıp taksitlendirme özellikleri ile ürün gamını genişleterek Cüzdanım müşterilerinin çok daha esnek ödeme çözümleri ile buluşmasına imkan tanıyacak.

"Banka prosedürü olmadan, finansal destek sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, sundukları kolay, hızlı, güvenli ve bütçe rahatlatan yeni nesil ödeme çözümleri ile alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hepsipay Cüzdanım'ın sunduğu Hemen Al Sonra Öde ile banka prosedürlerine bağımlı olmadan da müşterilerimize finansal destek sunmaya başlayacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından dinleyip, bunlar doğrultusunda Hemen Al Sonra Öde gibi sektörde öncü hizmetlere imza atarak, müşterilerimizin satın alma gücünü artırıcı, güvenilir ve hızlı ödeme deneyimi ile müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsipay müşterileri Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay erteleyebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hepsipay müşterileri Hemen Al Sonra Öde ile ödemelerini 1 ay erteleyebilecek - Son Dakika
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