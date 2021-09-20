Hepsiburada'nın yeni sanat platformu HepsiSanat'ın ilk buluşması, özel bir sergiyle Contemporary İstanbul'da (CI) gerçekleşecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da yapılacak 16. Contemporary İstanbul, CI ve Hepsiburada'nın uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olarak düzenlenen Akrasia temalı sergiye ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Contemporary Istanbul Vakfı ekibinin üstlendiği sergide, 14 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfına bağışlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde büyümesi izlenen sanat pazarının dijitalleşme ile genişlemesi, genç kitlelerin öncelikli ilgisini alması da kaçınılmaz oldu. Bu bağlamda Contemporary İstanbul ve Hepsiburada olarak sanat ve sanat ekonomisinin dijitalleşme gelişiminin izlenmesi için birlikte bir planlama sürecini başlatmak amacı ile iş birliği yapma anlayışını benimsedik. Bununla birlikte iş birliğimizin temelini sanatta dijitalleşme olarak belirlemiş olsak da Hepsiburada ile birlikte Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak Tersane İstanbul'da 5-10 Ekim arasında yapılacak 16. Contemporary İstanbul'da, Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Ayça Okay'ın yaptığı sergide 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia sergisini gerçekleştireceğiz. Sergiden elde edilecek gelirin otizmli çocuklar için yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış Tohum Otizm Vakfına aktaracak olmaktan da son derece mutluyuz."

"Teknolojinin gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyoruz"

Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Özgün de Hepsiburada'nın yeni oluşturduğu HepsiSanat platformunu sanatseverlerle ilk kez Contemporary İstanbul bünyesinde buluşturmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Özgün, Hepsiburada'nın üretim ekosisteminin geliştirilmesi, kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve girişimcilerin dijital dönüşümlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli katkılar sağlamayı misyon edindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyoruz. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımızda, 23 bin girişimci kadın ve 65 kadın kooperatifimiz yer alıyor. Yeni kurduğumuz HepsiSanat platformuyla ise sanatın dijital dönüşümüne ve bu yolla sanatın geniş kitleler ile buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. HepsiSanat ile sanat eserleri, Hepsiburada kolaylığı ile satın alınabilecek ve HepsiJet kalitesiyle sanatseverlere ulaştırılacak. HepsiSanat'ın Contemporary İstanbul'un küratörlüğünde ev sahipliği yapacağı ilk serginin kadın sanatçıların eserlerinden oluşması ve elde edilecek gelirle otizimli bireylerimizin sanat yoluyla gelişimine aktarılacak olması, sanatın ve Hepsiburada'nın kapsayıcı yaklaşımını simgelemesi adına özel bir anlam taşıyor."

Verilen bilgiye göre, Contemporary İstanbul sergi alanında fiziksel olarak gezilebilecek sergi, aynı zamanda HepsiSanat platformu üzerinden milyonlarca Hepsiburada müşterisi tarafından izlenmeye açılacak.

Sanatseverler, eserleri hem sergi alanında hem de HepsiSanat platformu üzerinde inceleyerek satın alabilecek. Eserlerin satışından elde edilecek gelir ise Tohum Otizm Vakfına aktarılacak.

Eserlerin yeni sahiplerine teslimatı, Hepsiburada'nın HepsiJet hizmet sistemi üzerinden yapılacak.