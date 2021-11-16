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Hepsiburada, "HepsiTürkiye'den"in ilk verilerini açıkladı - Son Dakika

Hepsiburada, "HepsiTürkiye'den"in ilk verilerini açıkladı

16.11.2021 14:27
Hepsiburada, "HepsiTürkiye'den"in ilk verilerini açıkladı

Hepsiburada'nın, yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünün milyonlarca tüketiciye ulaştığı "HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı"nın ilk 3 aylık sonuçlarına göre, en çok yöresel ürün listeleyen iller sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya olurken, yöresel ürünlerden...

Hepsiburada'nın, yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünün milyonlarca tüketiciye ulaştığı "Hepsi Türkiye'den Yöresel Ürünler Programı"nın ilk 3 aylık sonuçlarına göre, en çok yöresel ürün listeleyen iller sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya olurken, yöresel ürünlerden en çok bal ve arı ürünleri ilgi gördü.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, temmuz ayında Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin en az 1 yerel üretici hedefiyle başlattığı "HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı" ile ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel üreticilere, işletmelere destek olarak büyüme fırsatı sunduğu programın verilerini açıkladı.

HepsiTürkiye'den ilk 3 ay verilerine göre, coğrafi ürün işaretli alışverişler en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı. HepsiTürkiye'den içinde en çok yöresel ürün listeleyen iller ise sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Yöresel ürünler içerisinden en çok ballara ve arı ürünlerine ilgi gösterilirken, onları zeytinyağı, fıstık ve helva takip etti.

Hepsiburada'nın, temmuz ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle başlattığı program, Türkiye'nin köklü kültürünü yansıtan Ezine peynirinden Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından el dokuması Keşan yün halısına kadar kalitesi garanti altına alınmış yüzlerce yöresel ve tescilli coğrafi işaretli ürünü Hepsiburada altyapısıyla sergileyerek, milyonlarca müşteriye tek tıkla ulaştırıyor.

Yerel üreticiye özel destekler

Hepsiburada, "HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı"na katılan yerel üreticilere 10 bin liraya kadar geçerli yüzde 1 komisyon oranı uyguluyor. 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunarken, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkanı da tanıyor.

Programın sağladığı ana sayfada daimi görünürlük, dijital reklam ve banner desteği sayesinde yerel üreticiler ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşabiliyor.

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ'ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaflar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler "HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı"ndan faydalanabiliyor.

Yöresel ürünleri HepsiTürkiye'den de satışa sunmak için ilk olarak Hepsiburada'nın iş ortağı olmak gerekiyor. Üreticiler, pazaryerinde mağazasını açıp mağaza yönetim panelinden "Yöresel ürün satışı yapmak istiyorum" başlığı altından talep oluşturarak programa katılabiliyor. Programa katıldıktan sonra ise hemen HepsiTürkiye'den üzerinden yöresel ürünlerin satışına başlayarak Türkiye'nin dört bir köşesindeki milyonlarca haneye anında ulaşabiliyor.

Halen Hepsiburada pazaryerinde mağazası olan KOBİ, yerel üretici veya girişimcilerin ise, yöresel ürünlerini satmak için satıcı paneli üzerinden talep oluşturmaları yeterli oluyor.

Hepsiburada, TOBB iş birliğinde il ve ilçelerdeki Ticaret, Sanayi Odaları ve Borsalarda düzenledikleri HepsiTürkiye'den etkinlikleri ile yöresel üreticilere yörelerinde bir araya gelerek, e-ticaret eğitimleri ve HepsiTürkiye'den faydalarını buluşturmaya devam ediyor.

Hepsiburada, Çanakkale, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsiburada, 'HepsiTürkiye'den'in ilk verilerini açıkladı - Son Dakika


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