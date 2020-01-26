Heptatlonda tarihi yarışma ve yeni rekor

Türkiye Çoklu Branşlar Şampiyonası'nda en iyi genel performansa imza atılırken aynı yarışmada 3 isim 5000 puanı aştı. U23'te şampiyon olan İlkay Aydemir, hem Komple Atlet Ligi'ni kazanırken hem de 5 bin 122 puanla U23 Türkiye salon rekorunu kırdı.

İstanbul'daki Komple Atlet Ligi finali ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda büyükler heptatlon mücadelesi, izleyenlere büyük keyif verdi. Tarihi yarışmada Türkiye atletizm tarihinde ilk kez aynı yarışma içinde 3 ayrı isim 5000 puan barajını geçti. Dördüncü sırayı alan atlet ise az farkla 5000 puanı kaçırdı.

İlk kademeyi 4893 puanlık U23 rekoruyla kazanan İlkay Aydemir, 2'nci kademede müthiş bir sıçrama yaparak derecesini tam 229 puan geliştirdi. Aydemir, yedi branşın altısında ilk kademeye göre gelişim sağlayarak etkileyici bir grafik çizdi ve 5122 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İlkay Aydemir, bu sonuçla salonda 5000 puanı aşan Alper Kasapoğlu, Yunus Pehlevan ve Ahmet Mustafa Yılmaz'a eklenen 4'üncü isim oldu.

BÜYÜKLERDE YUNUS PEHLEVAN'DAN PB GELDİ

Heptatlonda Büyükler Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan Yunus Pehlevan ise en iyi derecesini 14 puan daha geliştirdi. Son yarış olan 1000 metrede 2: 53.85 koşan Pehlevan, toplamda 5179 puana ulaştı ve kariyerinin 3'üncü Türkiye Salon Şampiyonluğu'na imza attı. Yunus'un ardından Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olan Ahmet Mustafa Yılmaz, elde ettiği 5014 puanla kariyerinde 3'üncü kez 5000 barajının üzerinde sonuç elde ederken, Komple Atlet Ligi'ni de 2'nci sırada noktaladı. Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Yusuf Pehlevan da günün dikkat çeken bir başka ismiydi. 2015'ten bu yana ilk kez salonda Türkiye Şampiyonası'na giren Yusuf Pehlevan, kariyerinin en iyi derecesini 4938'e taşırken kürsüye de çıkmayı başardı. Yusuf Pehlevan, 62 puanla 5000 sınıfına dahil olma fırsatını kaçırdı.

U20'DE SERHAT BULUT YİNE GALİP

Komple Atlet'te U20 yaş grubunun 1'inciliğini ilk kademenin galibi Serhat Bulut kazandı. İlk gün istediği sonuçları alamayan Bulut, 2'nci güne 8.05'lik 60 engel ile başladıktan sonra devamını da getirdi ve gün sonunda 4754 puan yaptı. Serhat, PB derecesi olan 4791'den sonra en iyi derecesini elde etti. U20'de Türkiye Şampiyonası'nın podyuma çıkan diğer isimleri Batuhan Arda Erol ve Osman Mercimek oldu.

U18 yaş grubunda Mustafa Anıl Korkmaz, en iyi derecesini 157 puan geliştirip 4351 puana ulaşarak Türkiye Şampiyonu olurken, Komple Atlet Ligi'nin 1'inciliğini sekiz puan farkla kaçırdı. Komple Atlet klasmanının zirvesi, iki kademe toplamında 8553 puan yapan Adana 'dan Muhammed İran 'ın oldu. Muhammed, 2'nci kademede 4337 puanla PB gerçekleştirdi.

Türkiye Salon Çoklu Branşlar Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

(ERKEKLER)

U18 HEPTATLON

1- Mustafa Anıl Korkmaz, 4351 puan (PB)

2- Muhammed İran, 4337 puan (PB)

U20 HEPTATLON

1- Serhat Bulut, 4754 puan

2- Batuhan Arda Erol, 4159 puan (PB)

3- Osman Mercimek, 4005 puan

U23 HEPTATLON

1- İlkay Aydemir, 5122 puan (U23 TR)

2- Yavuz Şalkacı, 4073 puan

3- Soner Yalçınkaya, 2210 puan

BÜYÜKLER HEPTATLON

1- Yunus Pehlevan, 5179 puan (PB)

2- Ahmet Mustafa Yılmaz, 5014 puan

3- Yunus Pehlevan, 4938 puan (PB)