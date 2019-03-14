Her 10 Araçtan 2'si Hasarlı Kazaya Karışıyor

Bilgilere göre 2018 yılı Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921. TSB verileri ise 2018 yılı içinde kaskoda 1.640.074, trafikte ise 1.411.311 aracın kaza dosyasına ödeme yapıldığını gösteriyor. Bu da aslında bir yılda ortalama her 10 araçtan ortalama 2'sinin kazaya karıştığını gösteriyor.

25 yıldır 8 ülkede dijitalleşme alanında ilklere imza atan, 9.000'den fazla çalışanıyla İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, ABD, Kanada, Hindistan ve Meksika'da faaliyet gösteren İngiltere merkezli Admiral Group'un bünyesinde yer alan fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com tarafından yapılan çalışmaya göre ülkemizde her 10 araçtan ortalama 2'si hasarlı kazaya karışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921. Bu taşıtların yaklaşık yüzde 55'lik bölümü otomobillerden oluşuyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan motorlu taşıtlar verileri, 2018 yılı içinde kaskoda 1.640.074 , trafikte ise 1.411.311 aracın kaza dosyasına ödeme yapıldığını gösteriyor.

Trafikte ödenen tazminat artmaya devam ediyor

2018'de trafikte ödenen tazminatın 2017'ye göre yüzde 27 oranında, kaskoda ise bu oranın yüzde 35'lere kadar yükseldiğinin altını çizen Tamoniki.com CEO'su Elif Aksoy Yenidünya, "Hem trafik hem de kaskoda ödenen tazminatın artış gösterdiğini görüyoruz, 2018'de 7 milyar 572 milyon lira trafik, 6 milyar 766 milyon lira dakasko tazminatı ödendi. TÜİK ve TSB verilerinden yola çıkarak her 10 araçtan ortalama 2'sinin hasarlı kazaya karıştığını söylemek mümkün" diyor.

Bir kaç dakika içerisinde en avantajlı teklifleri sunuyor

Satış operasyonunu sigorta yetkililerine bırakan farklı iş modelleriyle sektöre yeni bir soluk getireceklerine inandıklarını belirten Yenidünya, "Sayısal verilerin trafik sigortası ve özellikle kasko yaptırmanın önemine işaret ettiğini düşünüyoruz. Tamoniki.com olarak aracına trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenlerle, anlaşmalı sigorta şirketlerini biraraya getiriyoruz ve kullanıcıların bir kaç dakika içerisinde en avantajlı sigorta ve kasko tekliflerine ulaşmalarını sağlıyoruz" diyor.

Önümüzdeki dönemde teknoloji alanına daha çok yatırım yaparak büyümeyi sürdüreceklerini belirten Yenidünya, "Kullanıcılarımıza yeni çözümler sunma yönündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, bununla beraber önümüzdeki dönemde sigorta alanında farklı kategorilerde fiyat karşılaştırması yapmaya da başlayarak mevcut ürün portföyümüzü daha da genişleteceğiz" dedi.