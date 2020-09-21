"Her 10 erkekten 7'si cinsel sağlık sorunları yaşıyor" - Son Dakika

"Her 10 erkekten 7'si cinsel sağlık sorunları yaşıyor"

CİNSEL sağlık sorunları hala birçok insanın yardım almakta ve tedavi olmakta geç kaldığı sorunlar arasında.

CİNSEL sağlık sorunları hala birçok insanın yardım almakta ve tedavi olmakta geç kaldığı sorunlar arasında. Üro-androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2025 yılında dünyada 322 milyon erkeğin performans sorunu yaşayacağının öngörüldüğünü belirtti. 40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7'sinin cinsel sorun yaşadığını belirten Prof. Hattat erken yaşlardan itibaren alınacak önlemler ile uzun yıllar cinsel hayatın sürdürülebileceğini ve sorun yaşanmayacağını belirtti.

Hattat Klinik'ten Prof. Dr. Halim Hattat damar sağlığından sigaraya birçok etkeni şöyle değerlendirdi:

"Damar sorunları: Sertleşme işlevinde en önemli rol damar yapısında. Cinsel bölgeye giden damarlar yüksek kolesterol-tansiyon veya sigara nedeniyle daraldığında performans sorunu gelişiyor. Gizli diyabet, diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi risklerinizi takip etmeniz şart. Damarsal riskleri olan erkeklerde bazı gibi yöntemlerle cinsel bölge damaları görüntülenebiliyor.

Şeker hastalığı: Şeker hastalığı olan erkeklerin yüzde 50-70'inde performans sorunu görülüyor. Yani şeker hastaları tam 3 kat daha fazla risk altında. Diyabete bağlı cinsel bölge sinirlerinde hasar oluşup oluşmadığı bazı testlerle anlaşılabiliyor.

Kilo fazlalığı: Aşırı kilo ve vücut yağı hem libidoyu yöneten testosteronu düşürüyor hem de performansı bozuyor.

Hareketsizlik: Sürekli oturan, hareket etmeyen, yürüyüş yapmayan erkeklerde performans sorunları daha fazla görülüyor. Metabolik değerlendirmelerle erkeklerin tam fiziksel performansı ve riskleri ölçülebiliyor.

Uyku sorunları: Uykusuzluk ve özellikle uyku apnesi performans sorunu riskini neredeyse yüzde 40 arttırıyor.

Hormonsal dengesizlik: Testosteron eksikliği performans sorununa yol açmakla kalmayıp performans ilaçlarının da işe yaramamasına neden oluyor. Ayrıca tiroit, prolaktin gibi hormonları kontrol ettirmek de gerekiyor.

İlaçlar: Birçok tansiyon, kolesterol, kalp, ülser ilacı, bazı idrar söktürücüler, uyarıcı ya da uyutucu ilaçlar, hormonlar, antidepresanlar performans sorununa yol açabiliyor.

Sinirsel nedenler: Multiple skleroz, parkinson, inme gibi sorunlarda performans işlevi bozuluyor.

Cerrahi işlemler: Beyin-cinsel organ hattına zarar verecek işlemler ile cinsel bölge lokal dokusunda hasar yaratan ameliyatlar sonrasında da performans sorunu görülüyor.

Prostat sorunları: Prostat büyümesi, prostat kanseri veya prostat enfeksiyonları performansı bozabiliyor.

Sigara: Günde 1 paketin üzerinde sigara içen erkeklerde performans sorunu riski neredeyse yüzde 50 artıyor. Bu nedenle sigarayı hiç kullanmamak ya da bırakmak önemli.

Aşırı alkol: Alkolün afrodizyak bir etkisi olduğu düşünülse de yoğun alınan alkol performansı bozuyor. Bu etki hemen ortaya çıkabileceği gibi zaman içinde de gelişebiliyor.

Uyuşturucular: Esrar, kokain gibi uyuşturucuların performans işlevi üzerinde olumsuz etkisi var. Bu durum sporcu ve vücut geliştirenlerin kullandığı doping maddeler için de geçerli.

Yoğun stres: Stres cinsel konsantrasyonu yerle bir ediyor. Bunun yanında stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin hormonları ve performans sağlayan maddeleri düşürüyor.

Depresyon: Depresyonun kendisi de depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da performansı azaltabiliyor.

Performans endişesi: Performans sorunu yaşama korkusu özellikle daha önce sıkıntı yaşayan erkeklerde gelişiyor. Bu korku tek başına bile performansı bozabiliyor.

İlişki sorunları: İlişkisinde sorun yaşayan, cinsel iletişim eksikliği olan erkeklerde sorun daha fazla görülüyor."


- İstanbul

Şeker Hastalığı, Halim Hattat, Prostat, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Her 10 erkekten 7'si cinsel sağlık sorunları yaşıyor' - Son Dakika

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