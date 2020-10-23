"Her 10 kiloluk artışta, uyku apnesi riski 2 kat artıyor" - Son Dakika

"Her 10 kiloluk artışta, uyku apnesi riski 2 kat artıyor"

23.10.2020 09:10

UYKU apnesi 50 yaş altında olan ve obez olmayan kişilerde yüzde 1 ila 4 arasında görülme sıklığına sahip. Obez kişilerde ise bu oran sağlıklı kilosu olanlara göre yüzde 30'ların üzerine çıkıyor.

UYKU apnesi 50 yaş altında olan ve obez olmayan kişilerde yüzde 1 ila 4 arasında görülme sıklığına sahip. Obez kişilerde ise bu oran sağlıklı kilosu olanlara göre yüzde 30'ların üzerine çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek vücutta her 10 kiloluk artışın da uyku apnesi riskini 2 kat artırabileceği uyarında bulundu.

"OBEZİTE VE UYKU APNESİ BİRBİRİNİ TETİKLİYOR"

Son 40 yılda bütün dünyada obezite görülme sıklığında dramatik bir artış gözlendiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, "Yıllardır bu artışın en önemli nedenlerinin başında yüksek kalorili sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı olduğunu biliyorduk. Ancak yapılan farklı bilimsel çalışmalar gösteriyor ki obezite görülme sıklığı 50 yaş altı obez olmayan kişilerde yüzde 1-4 arasındadır. Obezite ile bu oran yüzde 30-40'a çıkmaktadır. Morbid obez hastalarda ise bu oran yüzde 50 ila 98 gibi oldukça yüksek seviyelere kadar çıkabilir. Uyku apnesi görülen kişilerde de karbonhidrat ağırlıklı beslenme eğilimi daha yüksek olduğu için obezite riski daha çok artıyor. Bu da bize obezitenin uyku apnesi için önemli bir risk faktörü olduğunu öte yandan uyku apnesi görülen kişilerin de obezite riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Yani obezite ve uyku apnesi arasında birbirini tetikleyici kısır bir döngü bulunuyor." dedi.

"AZ VE KALİTESİZ UYKU DA OBEZİTEYE YOL AÇABİLİYOR"

Uyku sürenin kısa sürmesi veya uyku kalitesi düşük olması da obeziteye neden olabiliyor. Son yirmi yılda uyku sürelerini değerlendirilen bilimsel çalışmalarda modern sanayileşmiş popülasyonların uyku sürelerini muazzam ölçüde düştüğü gösterdiği bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, "Bu çalışmaya katılan denekler, özellikle karbonhidratlı yiyeceklere daha fazla açlık göstermiştir ve karbonhidrat tüketimini aşırı miktarda artmıştır. Burada, uyku yoksunluğunun, aynı enerji miktarlarının uykuda kısıtlanmamış grupta harcanması bekleneceği gibi muazzam bir enerji maliyetini tetiklemediğini ve bunun bir kalorimetre ile onaylandığını belirtmek önemlidir" diye konuştu.

"YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLER YAPIN"

Obezite ve uyku apnesi riskine karşı yaşam tarzındaki basit değişikliklerle önlemler alınabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek şu önerilerde bulundu;

Bireye özel beslenme programı için diyetisyeninizden destek alın

Kafein tüketimini sınırlandırın

Düzenli uyku saatleri için erken yatın, erken kalkın

Sağlıklı beslenmenin yanında sporu hayat tarzına dönüştürün. Yoğun spor yapamıyorum diyenler için düzenli doğa yürüyüşleri de kesinlikle faydalı olacaktır. Böylece vücudunuzun ideal yağ ve kas oranına ulaşmasını sağlayın."


- İstanbul
Her 10 kiloluk artışta, uyku apnesi riski 2 kat artıyor

Yeditepe Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, Uyku Apnesi, Obezite, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Her 10 kiloluk artışta, uyku apnesi riski 2 kat artıyor' - Son Dakika

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