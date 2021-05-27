Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık - Son Dakika

Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık

27.05.2021 11:14
Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık, System.String[]

Uzaktan çalışma düzeni, bulut servislerini hızla büyütürken yeni güvenlik risklerine neden oldu.

Uzaktan çalışma düzeni, bulut servislerini hızla büyütürken yeni güvenlik risklerine neden oldu. Araştırmalar, her 10 şirketten 9'unun yanlış bulut yapılandırmaları nedeniyle güvenlik ihlallerine karşı savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu. Yeni çözümlere ihtiyaç duyulmasıyla beraber, siber güvenlik distribütörü Axoft, siber güvenlik girişimi Aqua Security'nin çözümlerini Türkiye'deki şirketlerin hizmetine sunacağını açıkladı.

Bulut bilişim pazarı pandeminin etkisiyle hızla büyürken, özellikle uzaktan çalışma düzenine geçerek bulut servisler üzerinden şirketlerinin dosya ve uygulamalarına erişen çalışanlar, siber saldırılara da kapı aralıyor. Report Linker'ın tahminlerine göre 2023 yılında 623,3 milyar dolara ulaşması beklenen bulut bilişim pazarında, siber güvenlik saldırıları yalnız sayı değil, kapsam ve karmaşıklık açısından da artarken, kullanımı giderek yaygınlaşan bulut ortamlarında oluşan potansiyel riskler de yeni güvenlik saldırılarına zemin hazırlıyor. Araştırmalar, şirketlerin yüzde 90'ının yani her 10 şirketten 9'unun yanlış bulut yapılandırmaları nedeniyle güvenlik ihlallerine karşı savunmasız durumda olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de de benzer şekilde seyreden bu tablo, siber güvenlik şirketleri için önemli bir yatırım rotası olarak öne çıkarıyor. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da ofis açarak Türkiye'deki yatırımlarını büyüten Rusya merkezli siber güvenlik distribütörü Axoft, şimdi de bulut siber güvenlik girişimi Aqua Security ile el sıkıştığını duyurdu.

BULUTU SİBER SALDIRILARDAN KORUYOR

Aqua Security'nin bulut tabanlı hizmetlerin güvenliğini sağlamak üzere bulut altyapısını güvence altına alan yeni nesil çözümlerinin geçtiğimiz yıl 120 bine yakın siber saldırıya maruz kalan şirketlerin hizmetine Axoft aracılığıyla sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, "1 milyar doları aşan değerlemeyle bugüne kadar 265 milyon dolar yatırım alan Aqua Security'nin tamamen ölçeklenebilir çözümleri başta finans, telekom, online hizmetler, perakende ve yazılım geliştirme sektörleri olmak üzere AWS, Azure ve Google gibi sağlayıcılarla birden çok bulut hesabı kullanan her büyüklükteki şirketin bulut güvenlik ihtiyaçlarına cevap olacak" denildi.

AVRUPA VE ASYA DENEYİMİNİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAYARAK YAYGINLAŞTIRACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Axoft Stratejik Geliştirme Direktörü Evgeniy Kurtukov, Aqua Security ile şirketin Rusya ve EECA (Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya) ülkelerinde edindiği deneyimi, başta Türkiye olmak üzere, farklı coğrafyalara taşımak üzere el sıkıştıklarını belirtti.

Kurtukov, "Geliştirdikleri yerel güvenlik platformu Aqua Cloud Native Security Platform, bulut altyapısını güvence altına almak için tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca önleme, algılama ve yanıt otomasyonu sağlıyor. Güvenlik açığı yönetimini sezgisel hale getiriyor, istismar girişimlerini önlüyor ve tedarik zinciri saldırılarına karşı koruyor. Aqua Security, çoğu sektöründe ilk olan uçtan uca çözümlerle pek çok başarı hikayesine sahip. Türkiye pazarında da yenilerini yazmayı hedefliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE STRATEJİK BÜYÜME PLANLARIMIZDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Aqua Security İş Ortakları Satış Direktörü Sarah Goodchild ise şu açıklamayı yaptı: "Araştırmalarımız, şirketlerin yüzde 90'ının yanlış bulut yapılandırmaları nedeniyle güvenlik ihlallerine karşı savunmasız olduğunu gösteriyor. Bizim uzmanlığımız da bulut altyapısını güvence altına alan çözümlerle şirketleri güçlendirmek. Bu kapsamda, yetkinliklerimizi Axoft'un yerel birikimiyle güçlendirerek EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi'nde stratejik bir pazar olarak gördüğümüz Türkiye'deki şirketlerin hizmetine sunacağımız için mutluyuz. Türkiye stratejik büyüme planlarımızda önemli bir yere sahip."


Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık
Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık

Yatırım, Türkiye, Rusya, Axoft, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Her 10 şirketten 9'u, siber güvenlik tehditlerine açık - Son Dakika


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