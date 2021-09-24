Üye Girişi
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 3 büyük ilde artış gösterdi - Son Dakika

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 3 büyük ilde artış gösterdi

24.09.2021 22:07
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 3 büyük ilde artış gösterdi, System.String[]

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı, 11-17 Eylül'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı, 11-17 Eylül'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanlığı, il bazında 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Bu sayılar önceki hafta (4-10 Eylül) İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olarak hesaplanmıştı.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Trabzon, Malatya, Rize, Kayseri ve Kastamonu'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Muğla, Aydın, Van, Antalya ve İzmir olarak kayıtlara geçti.

81 ilde 11-17 Eylül haftasında her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Trabzon 538,61, Malatya 485,64, Rize 476,25, Kayseri 472,26, Kastamonu 461,77, Kırıkkale 433,08, Elazığ 416,18, Yozgat 404,92, Erzincan 400,97, Karaman 399,73, Sivas 394,72, Bayburt 393,11, Tokat 377,85, Zonguldak 361,63, Konya 352,57, Ankara 343,08, Kütahya 337,44, Niğde 322,84, Gümüşhane 317,57, Düzce 316,42, Bolu 310,99, Kilis 309,54, Sakarya 307,58, Çorum 301,63, Eskişehir 301,63, Nevşehir 300,69, Karabük 298,42, Aksaray 298,34, Kırşehir 297,48, Erzurum 290,53, Bingöl 280,73, Artvin 273,74, Sinop 273,49, Samsun 271,22, Adıyaman 267, 37, Giresun 266,09, Kocaeli 260,91, Bilecik 259,7, Çankırı 244,25, Ordu 236,41, Muş 234,97, İstanbul 229,92, Afyonkarahisar 228,11, Bartın 223,64, Gaziantep 214,88, Amasya 212,82, Batman 205,07, Kahramanmaraş 202,37, Bitlis 182,91, Kars 169,17, Ağrı 168,46, Osmaniye 166,62, Şanlıurfa 165,8, Uşak 161,6, Hatay 151,9, Diyarbakır 154,48, Tunceli 149,8, Adana 148,67, Yalova 145,26, Tekirdağ 142,54, Mardin 138,76, Manisa 137,46, Bursa 135,86, Isparta 125,82, Hakkari 122,99, Iğdır 115,74, Burdur 111,95, Ardahan 130,99, Denizli 96,36, Çanakkale 88,08, Edirne 82,4, Kırklareli 82,1, Balıkesir 80,87, Siirt 74,91, Mersin 68,92, Şırnak 54,11, İzmir 49,58, Antalya 47,29, Van 46,81, Aydın 45,48, Muğla 43,17."

İstanbul, Ankara, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 3 büyük ilde artış gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ağaç kesimi sırasında yaralanan Mehmetçik şehit düştü 22:43 Ağaç kesimi sırasında yaralanan Mehmetçik şehit düştü Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım 22:23 Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 21:40 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı 18:48 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 17:42 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular         
23:15
Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı         
22:40
Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu         
21:51
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü         
21:33
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada         
19:52
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 23:27:03. #1.11#
SON DAKİKA: Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı 3 büyük ilde artış gösterdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement