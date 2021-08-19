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Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı - Son Dakika

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı

19.08.2021 12:06
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı, System.String[]

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 7-13 Ağustos'ta İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 7-13 Ağustos'ta İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da arttığını bildiren Koca, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Önceki hafta (31 Temmuz-6 Ağustos'ta) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85'ti.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt'te görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

İllerde 7-13 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Batman 656,8, Diyarbakır 627,55, Rize 575,56, Bingöl 546,19, Siirt 543,39, Mardin 466, Bitlis 441,32, Konya 415,51, Elazığ 399,52, Ağrı 383,99, Muş 380,91, Aksaray 361,69, Mersin 350,18, Isparta 345,22, Trabzon 330,58, Artvin 308,55, Eskişehir 296,57, Şanlıurfa 293,77, Sivas 286,53, Giresun 279,24, Sakarya 261,93, Burdur 253,1, Bayburt 252,72, Adana 241,64, Ordu 240,08, Gümüşhane 235, Iğdır 234,46, Ardahan 228,78, Karaman 228,7, Kırıkkale 225,69, Yozgat 210,21, Erzurum 206,92, Niğde 202,72, Ankara 199,55, Van 198,72, Kayseri 196,14, Denizli 192,04, Afyon 191,88, Karabük 186,77, Çorum 182,79, İstanbul 181,96, Kastamonu 177,48, Malatya 176,14, Samsun 171,16, Zonguldak 170,16, Erzincan 165,08, Kırşehir 164,99, Nevşehir 157,4, Kütahya 157,28, Tokat 151,87, Kocaeli 146,9, Düzce 145,32, Şırnak 144,3, Kahramanmaraş 137,48, Yalova 137,29, Çankırı 131,48, Osmaniye 130,16, Bursa 129,7, Kilis 129,56, Bilecik 128,93, Amasya 126,68, Gaziantep 126,26, Tunceli 123,44, Adıyaman 121,11, Hatay 119,63, Sinop 119,19, Manisa 114,99, Bartın 114,58, Bolu 112,77, Kars 110,56, Uşak 99,88, Hakkari 98,75, Tekirdağ 84,82, Çanakkale 83,46, Balıkesir 78,29, Edirne 74,06, Kırklareli 56,12, İzmir 49,81, Antalya 47,29, Muğla 45,46, Aydın 38,69."

İstanbul, Batman, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı - Son Dakika


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